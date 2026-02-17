قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
"معلومات الوزراء" يستشرف الآفاق المستقبلية ودوافع وتحديات التحول لنظام نقدي معتمد على العملات الرقمية محلياً وعالمياً

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
أ ش أ

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من إصداراته «تقديرات مستقبلية»، تناول فيه الآفاق المستقبلية للتحول نحو نظام نقدي معتمد على العملات الرقمية، ودوافع هذا التحول وتحدياته محليًا وعالميًا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على الاقتصاد المصري.

وأوضح التقرير أن الإصدار يمثل أداة استراتيجية لدعم متخذي القرار في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، عبر رصد الاتجاهات المستقبلية وتقييم تأثيراتها المحتملة، واستخدام أدوات استشراف المستقبل مثل السيناريوهات وعجلة المستقبليات، بما يسهم في الاستعداد للتحديات والفرص المستقبلية.

وأشار العدد إلى التوسع الكبير في سوق العملات الرقمية عالميًا، حيث تضم السوق أكثر من 16 ألف عملة مشفرة يتم تداولها عبر ما يزيد على 1200 منصة، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 3.5 تريليونات دولار خلال الربع الثاني من عام 2025. كما سجلت العملات المستقرة نموًا ملحوظًا بإصدارات بلغت نحو 250 مليار دولار، من بينها 155 مليار دولار عبر Tether و60 مليار دولار عبر Circle.

وتوقع التقرير توسع انتشار العملات الرقمية للبنوك المركزية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن استطلاعًا أجراه بنك التسويات الدولية أظهر أن 91% من البنوك المركزية تدرس إصدار عملاتها الرقمية، مع توقع إصدار أكثر من 20 عملة رقمية للبنوك المركزية بحلول عام 2030، في ظل سعي عدد من الدول، من بينها مصر، لتطوير هذه العملات.

واستعرض التقرير دوافع التحول نحو النظام النقدي الرقمي، والتي تشمل التطور التكنولوجي في المدفوعات العابرة للحدود، والنمو الكبير في استخدام العملات المستقرة، إلى جانب سعي الحكومات إلى وضع أطر تنظيمية وتشريعية تحكم هذه السوق، فضلًا عن المخاوف المرتبطة بالسيادة النقدية والاستقرار الاقتصادي.

كما أشار إلى الدور الأمريكي في هذا المجال، في ظل توجهات الرئيس دونالد ترامب لتعزيز ريادة بلاده في قطاع العملات المشفرة، من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين وإقرار تشريعات لتنظيم العملات المستقرة، بما يعكس تصاعد المنافسة الدولية في النظام المالي الرقمي، بالتزامن مع توجه بعض الدول لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.

وتناول التقرير التداعيات المحتملة للتحول الرقمي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحديات «الدولرة الرقمية» وتأثير العملات المستقرة المرتبطة بالدولار على الاستقرار النقدي والسيولة المحلية، إلى جانب الحاجة إلى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز الرقابة على منصات العملات الرقمية، وتسريع تنفيذ استراتيجية «الجنيه الرقمي» المتوقع إطلاقه بحلول عام 2030.

وأكد التقرير أن إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن يسهم في تعزيز الشمول المالي، وزيادة تنافسية العملة الوطنية، وخفض تكاليف التحويلات المالية، خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب دعم التجارة الدولية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، رغم ارتفاع تكاليف التنفيذ ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية.

وقدم الإصدار مجموعة من التوصيات، أبرزها تسريع مشروع الجنيه الرقمي، وبناء إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية، والاستثمار في الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز المشاركة في المبادرات الدولية للمدفوعات العابرة للحدود، بما يدعم مكانة مصر في النظام المالي العالمي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن نجاح التحول نحو العملات الرقمية يرتبط بقدرة الدول على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، وبناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تدعم الثقة والاستقرار المالي.

الاقتصاد المصري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصداراته «تقديرات مستقبلية» نظام نقدي معتمد على العملات الرقمية

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

جنات

ها قد عاد … جنات تطرح أغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان

قسمة العدل

طرح آخر حلقتين من" قسمة العدل" .. الليلة

إليسا

طفلة تقتحم حفل إليسا.. ورد فعل مفاجئ من المطربة

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

