إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية

وافقت إيران اليوم، الثلاثاء، على زيارة الوكالة الدولية الذرية لمنشآتها النووية، بحسب قناة “العربية”.

تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الثلاثاء بهدف حل نزاعهما النووي الطويل الأمد، مع قلة المؤشرات الواضحة على التوصل إلى حل وسط في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قوة قتالية في المنطقة.

يشارك المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات، التي تتوسط فيها سلطنة عمان، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر لوكالة رويترز، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ومع ذلك، يستعد الجيش الأمريكي في الوقت نفسه لاحتمال شن عمليات عسكرية ضد إيران لأسابيع إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم، حسبما صرح مسئولان أمريكيان لوكالة رويترز.

بدأت إيران نفسها مناورة عسكرية يوم الاثنين في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق لتصدير النفط من دول الخليج العربي، التي كانت تناشد الدبلوماسية إنهاء النزاع.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيشارك "بشكل غير مباشر" في محادثات جنيف، وإنه يعتقد أن طهران تريد إبرام اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الاثنين: "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام صفقة. كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بدلاً من إرسال قاذفات بي-2 لتدمير قدراتهم النووية. واضطررنا لإرسالها".