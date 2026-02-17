إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل

هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي الخامنئي القوات الأمريكية بإغراق حاملات الطائرات الأمريكية في قاع البحر قائلا: “أخطر من حاملة الطائرات هو السلاح الذي يمكن ان يرسلها إلى أعماق البحر”.

وأضاف الخامنئي، في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية رداً على تهديدات ترامب: “أقوى جيش في العالم قد يتعرض أحيانًا لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها”.

وتابع: “يبدو أنّ رئيس الولايات المتحدة يكرّر دائماً القول إنّ جيشنا هو أقوى جيش في العالم. أقوى جيش في العالم قد يتلقّى أحياناً صفعةً بحيث لا يستطيع أن ينهض من مكانه”.

وختم تصريحاته قائلا: “وهم يقولون باستمرار إننا أرسلنا حاملة طائرات باتجاه إيران. حسناً، إنّ حاملة الطائرات جهاز خطير، لكن الأخطر منها هو السلاح الذي يمكنه أن يُغرق هذه الحاملة إلى قاع البحر”.