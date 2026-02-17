بعد تداول الفيديو.. ضبط سائق تاكسي تعدى على سيدة بسبب الأجرة في سوهاج| القصة الكاملة

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ملابسات مقطع فيديو أظهر تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدي عليها بالسب؛ إثر خلاف بينهما على قيمة تعريفة الركوب، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة سوهاج من سيدة مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من سائق سيارة أجرة، لقيامه بالتعدي عليها لفظيًا عقب نشوب مشادة كلامية بينهما، بعدما طلب منها دفع أجرة تزيد عن التعريفة المقررة قانونًا.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص الواقعة، حيث أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها في وقت لاحق، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب الخلاف على الأجرة، وما أعقبها من توجيه عبارات سب لها.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد الواقعة سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحرصها على فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات تمس المواطنين، خاصة في ما يتعلق بمخالفات تعريفة الركوب أو التجاوزات السلوكية من بعض قائدي المركبات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمتابعة كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل، وضبط المخالفين الخارجين عن القانون، حفاظًا على الأمن العام وصونًا لحقوق المواطنين.