محافظات

ننشر السيرة الذاتية للواء طارق راشد محافظ سوهاج الجديد

محافظ سوهاج الجديد
محافظ سوهاج الجديد
سوهاج _ أنغام الجنايني

اللواء طارق راشد محمد محفوظ من القيادات الأمنية البارزة التي تمتلك خبرات واسعة ومتراكمة في العمل الأمني والإداري، حيث وُلد في 12 نوفمبر 1965 بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية الشرطة عام 1987، ليبدأ مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والانضباط.

تدرج في عدد من المواقع القيادية بوزارة الداخلية، وعمل مأمورا لعدد من الأقسام الشرطية، وشغل العديد من المناصب المهمة، من بينها العمل بمديريات الأمن، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصولاً إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، والذي يُعد من أهم القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية.

من هو محافظ سوهاج الجديد؟

وخلال مسيرته، حصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الأمنية، مما ساهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل بالمواقع التي تولى قيادتها.

كما حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2020 تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته في حفظ الأمن والاستقرار.

ويتميز المحافظ الجديد بشخصية قيادية حازمة، وقدرة عالية على إدارة فرق العمل وتحفيز المرؤوسين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الأداء والإنجاز.

ويُعرف عنه ميله للعمل الميداني والمتابعة المباشرة، وكان له دور ملموس في الحد من التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، من خلال التنسيق الفعّال مع مختلف أجهزة الدولة أثناء توليه مسئولية قطاع أمن القاهرة.

كما يجيد إدارة الحوار وفتح قنوات تواصل فعالة مع الأجهزة التنفيذية والشعبية، ويتمتع بسمعة طيبة ومشهود له بالنزاهة والانضباط وحسن الخلق.

كل التمنيات بالتوفيق والسداد لمحافظ سوهاج الجديد في أداء مهامه، واستكمال مسيرة التنمية وخدمة أبناء المحافظة.

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

