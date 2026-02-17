الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة بسبب الأجرة في سوهاج

كشفت الصفحة الرسمية لـ وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدي عليها بالسب، إثر خلاف بينهما حول قيمة تعريفة الركوب بمحافظة سوهاج.

تعدي سائق سيارة أجرة على سيدة في سوهاج

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة سوهاج بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من سائق سيارة أجرة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لطلبه أجرة تزيد عن التعريفة المقررة.

وأضافت أنه تم تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، ليتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.