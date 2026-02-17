قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جدل بين آية عبد الرحمن والمخرج أمير رمسيس حول حدود اللياقة في الأعمال الفنية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

أثار حوار فني وأكاديمي بين الإعلامية آية عبد الرحمن والمخرج أمير رمسيس جدلاً واسعًا حول حدود اللياقة في الأعمال الفنية ودور الرقابة المجتمعية، وذلك خلال حلقة ببرنامج على قناة إكسترا نيوز تناولت رؤى الطرفين حول العلاقة بين الفن والقيم الاجتماعية.

تناول الحوار قضية طالما أثارت جدلاً في الوسط الفني والثقافي، وهي مدى الحاجة إلى وضع قيود وأطر واضحة للأعمال الفنية بما يحافظ على القيم الاجتماعية، مقابل منح الإبداع الفني الحرية اللازمة للتجديد والتجربة.

خلال الحوار، شددت آية عبد الرحمن على أهمية مراعاة الفنون للسياق الاجتماعي والقيم الأخلاقية، معتبرة أن غياب حدود واضحة قد يؤدي إلى “تفكك الهوية الثقافية”، وأن الفن مرتبط دائمًا بالمسؤولية تجاه المجتمع.

من جانبه، دافع المخرج أمير رمسيس عن حرية التعبير الفني، مؤكدًا أن الإبداع لا يجب أن يُقيد بقواعد جامدة، وأن التجريب والتجديد هما جزء أساسي من تطور الفنون.

أثار الحوار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلفت آراء الجمهور بين من يدعم رؤية آية عبد الرحمن بوصفها صوتًا للحفاظ على القيم، ومن يساند أمير رمسيس باعتباره مدافعًا عن الحرية الإبداعية وتطور الفن. كما تناولت المناقشات موضوعات مثل دور الرقابة في الثقافة الحديثة وأثر الفن في تشكيل الوعي الاجتماعي.

يعكس هذا النقاش صراعًا أعمق في المجتمع حول ما إذا كان الفن يجب أن يكون مرآة للتحولات الاجتماعية، أم وسيلة لتثبيت القيم والحدود التقليدية. ويعد الحوار جزءًا من حوارات أوسع في العالم حول دور الفنان والمبدع في المجتمع الحديث.

الفن الحدود الاخلاق المجتمع الشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| «أبو العينين» يضع رؤية لمستقبل إفريقيا وتحذيرات من الطقس ومبادرات في الصحة والتعليم والتكنولوجيا

إكسترا نيوز

جدل بين آية عبد الرحمن والمخرج أمير رمسيس حول حدود اللياقة في الأعمال الفنية

صحاب الأرض

إياد نصار: "صحاب الأرض" يجسد قدرة الفلسطيني على الحياة رغم الظروف الصعبة

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط
البط
البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد