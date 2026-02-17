ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠إنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف.







وأضاف ترامب للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية".



وأكد ترامب أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.



وتابع أن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية ⁠إيرانية.

وأشار ترامب إلى ‌أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "⁠لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام ⁠اتفاق".