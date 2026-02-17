قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠إنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف.



 

وأضاف ترامب للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية".


وأكد ترامب أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.


 وتابع أن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية ⁠إيرانية.

وأشار ترامب إلى ‌أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "⁠لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام ⁠اتفاق".

دونالد ترامب المحادثات بين إيران والولايات المتحدة برنامج طهران النووي طائرة الرئاسة الأمريكية

