رئيس ⁠الوزراء الأسترالي: لن نعيد أي مواطن من مخيمات داعش في سوريا ‌

قال رئيس ⁠الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن حكومته لن تستعيد ‌أي أستراليين مقيمين في مخيم ‌سوري ‌يحتجز عائلات أفراد يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".



وأضاف ‌ألبانيزي لهيئة الإذاعة العامة الأسترالية: "لدينا موقف حازم ⁠للغاية بعدم ‌تقديم أي مساعدة ⁠أو إعادة مواطنين".

وتابع قائلا: "بصراحة ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة فيما كان محاولة لتأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره".

وأوضح أنه "من المؤسف أن هذاالأمر كان له تأثير على أطفال أيضا، لكننا لن نقدم أي مساعدة".

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن أي مواطن يعود إلى أستراليا سيواجه "القوة الكاملة للقانون" في حال كان قد ارتكب جرائم.

و في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن "الحكومة الأسترالية لا تعيد مواطنين من سوريا"، لافتا إلى أن الاجهزة الأمنية تراقب الوضع في سوريا "لضمان استعدادها في حال سعي أي أستراليين للعودة" إلى البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.