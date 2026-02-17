2 مليار مشاهدة .. الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، كواليس جديد عن برنامج دولة التلاوة، مشيرا إلى ان هذا البرنامج حقق 3 مليار مشاهدة على المنصات الرسمية فقط.

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن كان هناك حرص حقيقي من قبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على أن يشمل برنامج «دولة التلاوة» كل المحافظات المصرية.

وتابع الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن نجاح هذا العمل الذي حقق 2 مليار مشاهدة على المنصات الرسمية التابعة للشركة المتحدة جاء نتيجة جهد مشترك وكبير بين المؤسسات المختلفة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة والراعيين الآخرين هو ما جعل البرنامج ناجحًا، وتحقيق النجاح يتطلب تكاتف جميع المؤسسات ووضع الجهود في مسار واحد لخدمة المواهب.