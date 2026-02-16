مصادر الخلايا الجذعية| أستاذ أورام يكشف طريقة الحصول على أمل مرضى السرطان

جاوب الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، على سؤال بشأن مصدر الخلايا الجذعية، مشيرا إلى أنه يعتمد على طريقتين للحصول عليها.

هناك طريقتين يتم الحصول من خلالها على هذه الخلايا

قال الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الأمر يعتمد على نوع المريض، وهناك طريقتين يتم الحصول من خلالها على هذه الخلايا.

وأوضح الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، أن أولها من جسم المريض وهذا الأمر يتم بقرار من الطبيب من خلال اعطاء محفذات حتى تخرج وبالتالي يتم الحصول عليها من خلال جهاز معين.

وأضاف الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، أن الطريقة الثانية من خلال متبرع وهذا الأمر بعد معرفة أن جسم المريض لا يمكن أن يفرز الخلايا الجذعية.