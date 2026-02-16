قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط
أخبار العالم

على بعد 700 كم من إيران.. 90 مقاتلة أمريكية تترقب ساعة الحسم قبل مفاوضات جنيف

ترقب لنتائج المفاوضات النووية في جنيف
ناصر السيد

على بعد 700 كم من إيران، تتمركز 90 مقاتلة أمريكية بعضها من طراز إف35 في الخليج العربي، قبل 24 ساعة من انطلاق الجولة  الثانية من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية في مدينة جنيف السويسرية.

ورصدت وكالة "بي بي سي فيريفي" وجود حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" بالقرب من إيران، وذلك باستخدام صور الأقمار الصناعية، في ظل استمرار واشنطن في ممارسة ضغوطها على إيران بشأن برنامجها العسكري وقمعها الدامي الأخير للمتظاهرين.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في سويسرا يوم الثلاثاء لعقد جولة ثانية من المحادثات، بعدما استضافت مسقط أول محادثات بين واشنطن وطهران، منذ حرب الـ12 يوما التي اندلعت في يونيو 2025.

وتقول إيران إن الاجتماع سيركز على برنامجها النووي وإمكانية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد أشارت سابقًا إلى رغبتها في مناقشة قضايا أخرى أيضًا.

وتقود "أبراهام لينكولن" مجموعة ضاربة تضم ثلاث مدمرات صواريخ موجهة، وتحمل 90 طائرة، من بينها مقاتلات إف-35، وطاقمًا مؤلفًا من 5680 فردًا. 

وقد أفادت التقارير بنشرها في منطقة الخليج أواخر يناير، إلا أنها لم تظهر في صور الأقمار الصناعية حتى الآن وقد رُصدت قبالة سواحل سلطنة عمان، على بعد حوالي 700 كيلومتر من إيران.

كما أفادت التقارير أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، أكبر سفينة حربية في العالم، إلى الشرق الأوسط، والتي يُحتمل وصولها إلى المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

يُضيف وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن معلومات جديدة إلى ما نعرفه عن الحشد العسكري الأمريكي الحالي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث رصدت خدمة التحقق التابعة لبي بي سي زيادة في عدد المدمرات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة الأمريكية في المنطقة.

90 مقاتلة أمريكية ساعة الحسم مفاوضات جنيف أبراهام لينكولن المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية حاملة الطائرات الأمريكية الأقمار الصناعية

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

رشا سالم

«كانت حاملًا في توأم».. شهادة جار تكشف اللحظات الأخيرة قبل مقتل رشا في جريمة هزّت القلوب

إيران

الزغبي: تحركات إيران في الخليج اختبار قوة ورسائل سياسية قبل التفاوض

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني وتؤكد استمرار البناء على مسيرة التطوير الثقافي

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

