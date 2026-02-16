على بعد 700 كم من إيران.. 90 مقاتلة أمريكية تترقب ساعة الحسم قبل مفاوضات جنيف

على بعد 700 كم من إيران، تتمركز 90 مقاتلة أمريكية بعضها من طراز إف35 في الخليج العربي، قبل 24 ساعة من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية في مدينة جنيف السويسرية.

ورصدت وكالة "بي بي سي فيريفي" وجود حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" بالقرب من إيران، وذلك باستخدام صور الأقمار الصناعية، في ظل استمرار واشنطن في ممارسة ضغوطها على إيران بشأن برنامجها العسكري وقمعها الدامي الأخير للمتظاهرين.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في سويسرا يوم الثلاثاء لعقد جولة ثانية من المحادثات، بعدما استضافت مسقط أول محادثات بين واشنطن وطهران، منذ حرب الـ12 يوما التي اندلعت في يونيو 2025.

وتقول إيران إن الاجتماع سيركز على برنامجها النووي وإمكانية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد أشارت سابقًا إلى رغبتها في مناقشة قضايا أخرى أيضًا.

وتقود "أبراهام لينكولن" مجموعة ضاربة تضم ثلاث مدمرات صواريخ موجهة، وتحمل 90 طائرة، من بينها مقاتلات إف-35، وطاقمًا مؤلفًا من 5680 فردًا.

وقد أفادت التقارير بنشرها في منطقة الخليج أواخر يناير، إلا أنها لم تظهر في صور الأقمار الصناعية حتى الآن وقد رُصدت قبالة سواحل سلطنة عمان، على بعد حوالي 700 كيلومتر من إيران.

كما أفادت التقارير أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، أكبر سفينة حربية في العالم، إلى الشرق الأوسط، والتي يُحتمل وصولها إلى المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

يُضيف وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن معلومات جديدة إلى ما نعرفه عن الحشد العسكري الأمريكي الحالي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث رصدت خدمة التحقق التابعة لبي بي سي زيادة في عدد المدمرات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة الأمريكية في المنطقة.