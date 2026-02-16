أكلات قبل رمضان.. غداء سريع بالعدس البني المطبوخ

يعد العدس البني المطبوخ من الوجبات الرئيسية السهلة التى يمكن تقديمها على مائدة الغداء في الاسبوع السابق لشهر رمضان الكريم.

نعرض لكم طريقة عمل العدس البني بالبطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير العدس البني المطبوخ

عدس بني منقوع

بصل

ثوم مفروم

فلفل حار

صلصة طماطم

عصير طماطم

زيت

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

بطاطس مكعبات صغيرة

طريقة عمل العدس البني المطبوخ

يشوح البصل والثوم والفلفل الحار في الزيت في إناء على النار

اضيفي الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط على النار ثم ضيفي العدس والكمون والبطاطس وعصير الطماطم والصلصة.

قلبي كل الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج ويقدم.