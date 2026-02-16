قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا | ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام بنفيكا مع عودة مبابي
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة راميا جنوبي لبنان

هاني حسين

أفاد إعلام لبناني باستهداف قصف إسرائيلي لأطراف بلدة راميا جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
 

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، تصميم لبنان على نشر الجيش حتى الحدود الدولية، داعياً الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل؛ لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وإعادة الأسرى.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس اللبناني، مع السيناتورة اليسا سلوتكين عن ولاية "ميشيجان" الأمريكية، تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقات اللبنانية الأمريكية وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن الوضع في الجنوب اللبناني؛ في ضوء استمرار الانتهاكات الاسرائيلية وعدم تقيد إسرائيل بالاتفاق المعلن خلال عام 2024.

كما تركزت المباحثات حول المراحل التي قطعها انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي.

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

