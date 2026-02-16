قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة راميا جنوبي لبنان

أفاد إعلام لبناني باستهداف قصف إسرائيلي لأطراف بلدة راميا جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، تصميم لبنان على نشر الجيش حتى الحدود الدولية، داعياً الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل؛ لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وإعادة الأسرى.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس اللبناني، مع السيناتورة اليسا سلوتكين عن ولاية "ميشيجان" الأمريكية، تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقات اللبنانية الأمريكية وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن الوضع في الجنوب اللبناني؛ في ضوء استمرار الانتهاكات الاسرائيلية وعدم تقيد إسرائيل بالاتفاق المعلن خلال عام 2024.

كما تركزت المباحثات حول المراحل التي قطعها انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي.