محافظ المنيا يوجه الشكر للرئيس السيسي لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ المنيا يوجّه الشكر لفخامة الرئيس السيسي لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل واستفادة أكثر من 7 ملايين مواطن

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته الداعمة للإسراع ببدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتبكير التشغيل التجريبي بمحافظة المنيا اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بما يتيح تقديم خدمات صحية متكاملة لأكثر من 7 ملايين مواطن من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة الصحية وتحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أهالي المنيا يقدّرون هذه الخطوة المهمة التي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، وتعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظات الصعيد.

التأمين الصحي الشامل

وفي هذا السياق، يعقد الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عبر بث مباشر، بالتعاون بين محافظة المنيا، ومستشفيات جامعة المنيا، ومديرية الصحة، وهيئة التأمين الصحي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبرعاية شركة النخبة للخدمات الطبية.

وكانت الحكومة قد أعلنت، خلال مؤتمرها الصحفي، تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

وأكد وزير المالية تخصيص 3.3 مليار جنيه لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل كامل قيمة اشتراكات غير القادرين، بما يضمن دمجهم في النظام التأميني الجديد دون تحميلهم أية أعباء مالية.