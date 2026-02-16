محافظ المنيا: التكليف الرئاسي حافزً لتعزيز الشفافية والنزاهة وتفعيل أدوات الرقابة

أعرب اللواء عماد كدواني عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة به محافظًا للمنيا، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مصدر فخر واعتزاز، ومسولية وطنية كبرى تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار المحافظ إلى أن التكليف الرئاسي يشكل حافزًا لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة، وتقديم حلول عملية للقضايا التي تمس حياة المواطنين، مع الالتزام الكامل بمواصلة العمل على الملفات الحيوية التي تهم المواطنين مباشرة.

وعن خطة العمل للمرحلة المقبلة، أكد محافظ المنيا أهمية تحقيق معدلات إنجاز ملموسة يشعر بها المواطن فى كافة مناحى الحياة وبشكل خاص فى ملفات تطوير المدارس وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، فضلاً عن تعزيز النظافة العامة وتنفيذ مشروعات الإسكان والمدن الجديدة. وأضاف أن التخطيط العمراني والهوية البصرية للمحافظة، وتنمية الموارد المحلية، وتطوير ملف السياحة، تمثل أيضًا أولويات هامة ضمن خطة العمل.

وأشار إلى استمرار الدفع بمعدلات الإنجاز في الملفات الحيوية الأخرى، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة، إلى جانب تحسين الأداء الإداري وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتوسيع نطاق مشاركتهم في صنع القرار المحلي، لضمان تحقيق أعلى درجات الرضا العام.

الجولات الميدانية

وأكد محافظ المنيا استمراره في تنفيذ الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الانضباط وتحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن تجديد الثقة يعكس الثقة في منظومة العمل بالمحافظة بأكملها وليس في شخصه فقط، مشددًا على التزامه الكامل بخدمة المواطنين والمساهمة الفاعلة في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي.