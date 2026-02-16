تحصين 102 ألف رأس ماشية بالحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تحصين 102 ألفًا و386 رأس ماشية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد محافظ المنيا ، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع البيطري، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من التحصينات والوصول إلى أعلى معدلات تغطية ممكنة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أطلقت الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة وسلامة الماشية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ولجان التحصين، لتقديم الدعم اللازم لفرق التحصين البيطرية وضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.