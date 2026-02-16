رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و Juan Pablo Richards المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd، يرافقه المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تناول الاجتماع مناقشة خطط الإبحار المستقبلية للخط الملاحي Hapag_Lloyd في ضوء إعلان تحالف " Gemini Cooperation" الذي يجمعه والخط الملاحي Maersk عن عودة الخدمة الملاحية "IMX" العاملة على طريق التجارة بين الهند/ الشرق الأوسط والبحر المتوسط للعبور من قناة السويس في الاتجاهين بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي Hapag-Lloyd، مؤكدا أن عودة أولى خدمات تحالف Gemini تعد خطوة جيدة تعكس حرص الخطوط الملاحية الكبرى على العودة مجدداً للعبور من قناة السويس.

ووجه رئيس الهيئة الدعوة للخط الملاحي Hapag-Lloyd لعودة المزيد من خدماته الملاحية للعبور من قناة السويس، والاستفادة مما تتيحه من مزايا متعددة تتعلق باقتصاديات الرحلة ووفر المسافة والوقت والتكلفة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لم تتوقف عن مسيرة التطوير والتحديث ونجحت خلال فترة الأزمة في إضافة العديد من الخدمات الملاحية التي لم تكن موجودة من قبل وذلك بالتوازي مع الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي للقناة وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

من جانبه، أكد Juan Pablo Richards المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس وما تحققه من قيمة مضافة تجعلها الطريق الأقصر والأسرع لكافة العملاء.

وأوضح المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd أن تعديل مسار الخدمة الملاحية العاملة على طريق الهند والبحر المتوسط للعبور من قناة السويس هي فرصة جيدة سيتم البناء عليها مُستقبلاً مع التأكد من استقرار الوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث يظل عامل الأمان هو المحرك الرئيسي.

وشدد Richards على حرص المجموعة الألمانية على زيادة حجم استثماراتها في مصر قائلاً" ندرك ميزة الموقع الاستراتيجي للقناة والموانئ المصرية وتظل مصر هي المكان الأفضل والوجهة الصحيحة لضخ الاستثمارات في البنية التحتية البحرية"، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام المجموعة بضخ 600 مليون دولار في محطة تحيا مصر بميناء دمياط.



وثمن المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd الطفرة الكبيرة التي حققتها قناة السويس على صعيد تطوير خدماتها الملاحية واللوجيستية وتوجهها لتوطين صناعة الوحدات البحرية والانفتاح على السوق الأوروبي، مبدياً تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس في مجالات عمل جديدة تحقق المصالح المشتركة وتعزز من علاقات التعاون.



