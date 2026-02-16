قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و  Juan Pablo Richards المدير التنفيذي  لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd، يرافقه المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تناول الاجتماع مناقشة خطط الإبحار المستقبلية للخط الملاحي Hapag_Lloyd في ضوء إعلان تحالف " Gemini Cooperation" الذي يجمعه والخط الملاحي Maersk  عن عودة الخدمة الملاحية "IMX" العاملة على طريق التجارة بين الهند/ الشرق الأوسط والبحر المتوسط  للعبور من قناة السويس في الاتجاهين بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي  Hapag-Lloyd، مؤكدا أن عودة أولى خدمات تحالف Gemini تعد خطوة جيدة تعكس حرص الخطوط الملاحية الكبرى على العودة مجدداً للعبور من قناة السويس.

ووجه رئيس الهيئة الدعوة للخط الملاحي Hapag-Lloyd لعودة المزيد من خدماته الملاحية للعبور من قناة السويس، والاستفادة مما تتيحه من مزايا متعددة تتعلق باقتصاديات الرحلة ووفر المسافة والوقت والتكلفة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لم تتوقف عن مسيرة التطوير والتحديث ونجحت خلال فترة الأزمة في إضافة العديد من الخدمات الملاحية التي لم تكن موجودة من قبل وذلك بالتوازي مع الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي للقناة وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

من جانبه، أكد  Juan Pablo Richards المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس وما تحققه من قيمة مضافة تجعلها الطريق الأقصر والأسرع لكافة العملاء.

وأوضح المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd أن تعديل مسار الخدمة الملاحية العاملة على طريق الهند والبحر المتوسط للعبور من قناة السويس هي فرصة جيدة سيتم البناء عليها مُستقبلاً مع التأكد من استقرار الوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث يظل عامل الأمان هو المحرك الرئيسي.

وشدد  Richards على حرص المجموعة الألمانية على زيادة حجم استثماراتها في مصر قائلاً" ندرك ميزة الموقع الاستراتيجي للقناة والموانئ المصرية وتظل مصر هي المكان الأفضل والوجهة الصحيحة لضخ الاستثمارات في البنية التحتية البحرية"، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام المجموعة بضخ 600 مليون دولار في محطة تحيا مصر بميناء دمياط.

وثمن المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd  الطفرة الكبيرة التي حققتها قناة السويس على صعيد تطوير خدماتها الملاحية واللوجيستية وتوجهها لتوطين صناعة الوحدات البحرية والانفتاح على السوق الأوروبي، مبدياً تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس في مجالات عمل جديدة تحقق المصالح المشتركة وتعزز من علاقات التعاون.


            

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وزير الأوقاف

9 أعضاء .. وزير الأوقاف يكشف معايير اختيار الفائزين بمسابقة« دولة التلاوة»

الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص والمراقبة

الإفتاء: الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص والمراقبة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

