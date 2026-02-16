الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام

يعقد اليوم الجامع الأزهر، الملتقى الفقهي بين الشرع والطب الثامن والأربعون بعنوان "رؤية معاصرة"، والذي يناقش على مائدته: فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام "رؤية فقهية"، ويستضيف الملتقى: د. رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، ود. أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ويُدير الحوار سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبيناً أن الوديعة في الإسلام هي عقد أمانة يُعهد فيه بحفظ مال أو متاع لشخص أمين، وتعتبر من عقود التبرع (في أصلها) المستحبة لتوثيق الأمانة بين الناس، وتجب فيها المحافظة عليها وردها عند الطلب.

وبيَّن فضيلته أنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"، وأركانها هى المودِع، والمودَع لديه (المستودع)، والوديعة (المال)، وصيغة العقد (إيجاب وقبول). ويشترط فيها العقل والتمييز.

من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف فضيلته بقوله: الوديعة في الفقه الإسلامي هي عقد أمانة يُعهد بمقتضاه إلى شخص بحفظ مال، وهي جائزة ومستحبة شرعاً.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.