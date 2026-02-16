قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يتراجع مع ترقب إشارات جديدة حول السياسة النقدية الأمريكية

الذهب
الذهب
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الاثنين/ ، في ظل ترقب المستثمرين صدور مؤشرات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة عطلات رسمية في الولايات المتحدة والصين وأجزاء أخرى من آسيا.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل 5,028.79 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 5,047.21 دولار للأوقية.

كما تحركت أسعار المعادن النفيسة الأخرى في نطاق ضيق، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 77.2465 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,076.94 دولار للأوقية، وسط استمرار ضعف السيولة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق العالمية الرئيسية.

وشهد المعدن الأصفر تقلبات حادة خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أنه أنهى تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 5,000 دولار للأوقية، وهو مستوى فني رئيسي يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين.

ويتركز اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الجاري على صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر نشره يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يوفر مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن القيادة المستقبلية للبنك المركزي.

ومن المنتظر أيضا صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار المعادن النفيسة قد سجلت مكاسب محدودة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.

ورغم ذلك، لا تزال أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تحت ضغط، بعد أن سجلت خسائر ملحوظة منذ أواخر يناير الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفا للرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وينظر المستثمرون إلى وارش باعتباره أقل ميلا إلى السياسات النقدية التيسيرية، الأمر الذي أثار مخاوف من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا.

أسعار الذهب التعاملات الآسيوية المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد