الذهب يتراجع مع ترقب إشارات جديدة حول السياسة النقدية الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الاثنين/ ، في ظل ترقب المستثمرين صدور مؤشرات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة عطلات رسمية في الولايات المتحدة والصين وأجزاء أخرى من آسيا.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل 5,028.79 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 5,047.21 دولار للأوقية.

كما تحركت أسعار المعادن النفيسة الأخرى في نطاق ضيق، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 77.2465 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,076.94 دولار للأوقية، وسط استمرار ضعف السيولة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق العالمية الرئيسية.

وشهد المعدن الأصفر تقلبات حادة خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أنه أنهى تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 5,000 دولار للأوقية، وهو مستوى فني رئيسي يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين.

ويتركز اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الجاري على صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر نشره يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يوفر مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن القيادة المستقبلية للبنك المركزي.

ومن المنتظر أيضا صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار المعادن النفيسة قد سجلت مكاسب محدودة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.

ورغم ذلك، لا تزال أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تحت ضغط، بعد أن سجلت خسائر ملحوظة منذ أواخر يناير الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفا للرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وينظر المستثمرون إلى وارش باعتباره أقل ميلا إلى السياسات النقدية التيسيرية، الأمر الذي أثار مخاوف من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا.