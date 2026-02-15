بيان رسمي من الجيش الملكي على أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي

أصدرت إدارة نادي الجيش الملكي بيانا تستنكر فيه بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، بحسب البيان.

وتابعت، أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانًا لسلامة جميع المتدخلين.

وحقق الأهلي إنجازًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن تأهل لأول مرة في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، رغم تحقيقه فوزين فقط خلال مرحلة المجموعات.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ تطبيق نظام دور المجموعات بدايةً من دور الـ16، التي يتمكن فيها الأهلي من التأهل من الصدارة بعدد انتصارات محدود كهذا، ما يعكس قدرة الفريق على جمع النقاط من التعادلات وتحقيق التوازن في الأداء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي: الجيش الملكي المغربي وصيفًا برصيد 9 نقاط، يانج أفريكانز التنزاني ثالثًا بـ 8 نقاط، وشبيبة القبائل الجزائري رابعًا بـ 3 نقاط فقط، لتكون صدارة الأهلي مفاجأة كبيرة ونجاحًا تكتيكيًا جديدًا للقلعة الحمراء في البطولة.