بينط في حمام سباحة.. سهام صالح تهاجم مهاجم الأهلي بعد التعادل أمام الجيش المغربي

أبدت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عدم اقتناعها بالمستوى الذي يقدمه المهاجم كامويش، مشيرة إلى أن اللاعب لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، خاصة الفرصة المحققة التي أهدرها أمام الجيش المغربي، والتي وصفتها بأنها كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء.

وأوضحت أن طريقة تعامل اللاعب مع الكرة في تلك اللقطة «كانه بينط في حمام سباحة»

وأضافت أن كون اللاعب انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة يُعد أمرًا إيجابيًا، إلا أن المقابل المالي للصفقة يُعد مرتفعًا مقارنة بالمردود الفني الذي يقدمه حتى الآن.