أكاديمية الفنون تعقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

عقدت اللجنة العليا للدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، دورة الفنان القدير محمد صبحي، اجتماعها الأول ظهر الأربعاء 12 فبراير 2026 برئاسة الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وذلك لوضع اللمسات النهائية على استعدادات المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 14 أبريل المقبل.

وأكدت الدكتورة نبيلة حسن في بداية الاجتماع أن الدورة الثانية من المهرجان تمثل خطوة مهمة في دعم التجارب المسرحية الشابة وتوسيع مفهوم الفضاء المسرحي في مصر، مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى من خلال هذا الحدث إلى خلق منصة حقيقية للحوار والتجريب، وربط الدراسة الأكاديمية بالحركة المسرحية على أرض الواقع، بما يسهم في اكتشاف طاقات جديدة وتقديم رؤى فنية غير تقليدية تواكب تطور المسرح عالميًا.

استعرض الاجتماع ما تم إنجازه داخل اللجان التنفيذية، حيث أعلنت اللجنة العلمية عن إصدار عدة كتب متخصصة، إلى جانب تنظيم أمسيات فكرية وموائد مستديرة تناقش التحديات الراهنة للصناعة المسرحية في مصر، ومنها تأثير الضرائب على العروض المستقلة وإشكاليات مسرح الفضاءات غير التقليدية.

كما كشفت لجنة البرامج عن تقدم 82 عرضًا مصريًا لمسابقة الفضاءات غير التقليدية و205 عروض لمسابقة مسرح العلبة الإيطالي، إضافة إلى 40 عرضًا عربيًا وأجنبيًا، تم اختيار عدد منها للمشاركة الرسمية. وتتنوع أماكن العروض بين المسارح التقليدية والفضاءات المفتوحة والمواقع غير المعتادة، في إطار فلسفة المهرجان القائمة على كسر الشكل المسرحي التقليدي.

واستعرضت لجنة الورش نتائج برنامجها التدريبي الذي شارك فيه 150 مخرجًا شابًا، جرى اختيار 35 منهم للتدريب، مع تخصيص منحتين إنتاجيتين بقيمة 75 ألف جنيه لكل مشروع فائز. كما ناقش الاجتماع جهود لجنة التسويق في تأمين رعاة وداعمين للمهرجان، إلى جانب خطة اللجنة الإعلامية وحملات السوشيال ميديا الترويجية.

واختُتم الاجتماع بمناقشة موعد المؤتمر الصحفي الرسمي للمهرجان، وتحديد موعد الاجتماع القادم، ومتابعة ما يستجد من أعمال استعدادًا لانطلاق الدورة الجديدة.