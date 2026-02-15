قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تعقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

اجتماع للدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة
اجتماع للدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة
تقى الجيزاوي

عقدت اللجنة العليا للدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، دورة الفنان القدير محمد صبحي، اجتماعها الأول ظهر الأربعاء 12 فبراير 2026 برئاسة الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وذلك لوضع اللمسات النهائية على استعدادات المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 14 أبريل المقبل.

وأكدت الدكتورة نبيلة حسن في بداية الاجتماع أن الدورة الثانية من المهرجان تمثل خطوة مهمة في دعم التجارب المسرحية الشابة وتوسيع مفهوم الفضاء المسرحي في مصر، مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى من خلال هذا الحدث إلى خلق منصة حقيقية للحوار والتجريب، وربط الدراسة الأكاديمية بالحركة المسرحية على أرض الواقع، بما يسهم في اكتشاف طاقات جديدة وتقديم رؤى فنية غير تقليدية تواكب تطور المسرح عالميًا.

استعرض الاجتماع ما تم إنجازه داخل اللجان التنفيذية، حيث أعلنت اللجنة العلمية عن إصدار عدة كتب متخصصة، إلى جانب تنظيم أمسيات فكرية وموائد مستديرة تناقش التحديات الراهنة للصناعة المسرحية في مصر، ومنها تأثير الضرائب على العروض المستقلة وإشكاليات مسرح الفضاءات غير التقليدية.

كما كشفت لجنة البرامج عن تقدم 82 عرضًا مصريًا لمسابقة الفضاءات غير التقليدية و205 عروض لمسابقة مسرح العلبة الإيطالي، إضافة إلى 40 عرضًا عربيًا وأجنبيًا، تم اختيار عدد منها للمشاركة الرسمية. وتتنوع أماكن العروض بين المسارح التقليدية والفضاءات المفتوحة والمواقع غير المعتادة، في إطار فلسفة المهرجان القائمة على كسر الشكل المسرحي التقليدي.

واستعرضت لجنة الورش نتائج برنامجها التدريبي الذي شارك فيه 150 مخرجًا شابًا، جرى اختيار 35 منهم للتدريب، مع تخصيص منحتين إنتاجيتين بقيمة 75 ألف جنيه لكل مشروع فائز. كما ناقش الاجتماع جهود لجنة التسويق في تأمين رعاة وداعمين للمهرجان، إلى جانب خطة اللجنة الإعلامية وحملات السوشيال ميديا الترويجية.

واختُتم الاجتماع بمناقشة موعد المؤتمر الصحفي الرسمي للمهرجان، وتحديد موعد الاجتماع القادم، ومتابعة ما يستجد من أعمال استعدادًا لانطلاق الدورة الجديدة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

