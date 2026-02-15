السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال

أعلنت السلطة الفلسطينية أن قرار إسرائيل بشأن تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة، يمثل ضم فعلي حسب قناة العربية.

و أضافت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل تضرب القرارات الدولية ذات الصلة بالضفة، وتتحرك أحاديا رغم الاعتراضات الدولية.



و أكدت أن عنف المستوطنين عمل منظم تقوده حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل تخطط لتكريس الاحتلال في الضفة.

من جانبها، أدانت دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، وتعدّه امتداداً لمخططاته غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنّب تداعياته الخطيرة.

وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.