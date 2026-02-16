سقوط لصين سرقا تروسيكل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة مركبة "تروسيكل" بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من (سائق مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخصين بسرقة مركبة "تروسيكل" ملك شقيقه حال توقفها بالمنطقة محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (نجار ، عامل خردة "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





