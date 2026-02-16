أودع موقعي ولا أودع محبتي واعتزازي بكم.. محافظ مطروح يودع أبناء المحافظة

ودع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قبائل وأبناء مطروح بكلمات مؤثرة.

قال شعيب إنه بعد أكثر من ست سنوات تشرفت خلالها بحمل أمانة المسؤولية وخدمة هذه المحافظة العزيزة وأهلها الكرام، أجد نفسي اليوم أقف أمامكم بكلمات يملؤها الامتنان والفخر والاعتزاز، لأعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لما لمسته من دعم صادق، وتعاون مخلص، وروح وطنية عالية كانت دائماً سنداً وعوناً لي في أداء رسالتي.

وأضاف: لقد كانت سنوات العمل بينكم من أصدق وأغنى مراحل حياتي، تعلمت فيها من حكمتكم، واستمددت من أصالتكم العزيمة، وشاركتكم العمل من أجل رفعة هذه المحافظة الغالية، وما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بتكاتفكم وتفانيكم وإخلاصكم.

وأضاف: إنني إذ أختتم هذه المهمة، فإنني أرجو منكم جميعاً أن تلتمسوا لي العذر فيما قد يكون صدر مني من تقصير غير مقصود أو موقف لم يرقَ لتطلعاتكم، فلكل مجتهد نصيب، وما كان قصدي يوماً إلا خدمة مطروح وأهلها بكل إخلاص. وأرجو أن تسامحوني، فمحبتكم وتقديركم كانت ولا تزال أعظم وسام أعتز به.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى شيوخ القبائل وكبار العائلات، وإلى كل مواطن ومواطنة، وإلى رجال الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية، على ما قدمتموه من جهد وعطاء وتعاون صادق، كان مثالاً يُحتذى في حب الوطن والعمل من أجله.

واشار إني إذ أودع موقعي، فإنني لا أودع محبتي واعتزازي بكم، فستبقى مطروح وأهلها دائماً في القلب، داعياً الله أن يحفظكم، وأن يديم على هذه المحافظة أمنها واستقرارها وتقدمها.

وإن كنت اليوم أغادر المنصب ،فلن أغادر محبتكم وتقديري لكم أبداً،فقد كانت محبتكم. وتعاونكم هو سندي الحقيقي طوال سنوات خدمتي وسيظل مابيني وبين مطروح وأهلها عهد وفاء ومودة لاينقطع بإذن الله.

لكم مني كل الشكر والتقدير…

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.