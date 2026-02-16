الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟

تواصل جينيسيس من تعزيز مكانتها ضمن سوق السيارات الفاخرة من خلال طراز G80 موديل 2026، الذي يمثل أحد أبرز خيارات العلامة في فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، مع عدد من التقنيات الذكية.

أبعاد جينيسيس G80

تنتمي G80 إلى فئة السيدان الفاخرة، وتستند إلى أبعاد تقدر بـ 4,995 مم للطول، مع عرض يصل إلى 1,925 مم، وارتفاع قدره 1,465 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,010 مم، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

جينيسيس G80

محرك تيربو بقوة 304 حصانًا

تعتمد جينيسيس G80 موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني، بسعة 2.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 304 حصاناً وعزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع خلفي.

منظومة الأمان وتجهيزات جينيسيس G80

تضم السيارة حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساندة السائق، تشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي، وتقنية المحافظة على المسار مع تنبيه الانحراف، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء، كما زُودت بعدد يصل إلى 10 وسائد هوائية موزعة بين الأمام والجوانب والستائر الهوائية، إضافة إلى وسادة لركبة السائق.

جينيسيس G80

وتتوفر كذلك أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، فضلاً عن مساعد صعود المرتفعات، ومثبت سرعة تكيفي، كما تشمل التجهيزات نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

تعتمد G80 على مفهوم تقني متكامل يتصدره عرض بانورامي بقياس 27 بوصة يدمج بين لوحة العدادات الرقمية والشاشة المركزية، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ونظام ملاحة مدمج، ويعزز النظام الصوتي من Bang & Olufsen التجربة السمعية عبر 18 سماعة موزعة داخل المقصورة.

جينيسيس G80

وتحصل المقاعد الأمامية على ضبط كهربائي كامل مع ذاكرة وضعيات، إضافة إلى التدفئة والتبريد، بينما تتوفر خاصية تدفئة وتبريد للمقاعد الخلفية أيضاً، ويأتي نظام التكييف أوتوماتيكياً بثلاث مناطق مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، و مقوداً جلدياً متعدد الوظائف مع ذاكرة، شاحناً لاسلكياً للهواتف في الأمام، شاشة ترفيه مخصصة للركاب في الصف الثاني.