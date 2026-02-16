قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو

الفنانة مي كساب
أوركيد سامي

كشفت الفنانة مي كساب عن سبب عدم ظهور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالخوف من الحسد، بل برغبتها في منحهم حرية الاختيار مستقبلًا.


وقالت مي كساب في لقاء خاص مع صدى البلد: «مش بخاف من الحسد على أولادي، لكن عدم ظهورهم لأنهم لسه صغيرين، ولما يكبروا هما يختاروا. مش عايزة أعمل عليهم ضغط دلوقتي في موضوع الشهرة».


وأوضحت أنها تحرص على الفصل بين حياتها الفنية وحياتها الأسرية، مشيرة إلى أن الأطفال من حقهم أن يعيشوا طفولتهم بعيدًا عن الأضواء، حتى يكون قرار الظهور في المجال العام نابعًا من رغبتهم الشخصية.


على جانب آخر، تشارك مي كساب في بطولة مسلسل نون النسوة، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، ويتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي في إطار درامي مشوق.


ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.


ومن المتوقع أن يشهد مسلسل "نون النسوة" تفاعلًا واسعًا مع انطلاق عرضه، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب الطابع الاجتماعي القريب من واقع الشارع المصري.


https://youtu.be/jPHIJgk9mC0?si=MAlX5eoUr7i_Ww7Q

