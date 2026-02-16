مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو

كشفت الفنانة مي كساب عن سبب عدم ظهور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالخوف من الحسد، بل برغبتها في منحهم حرية الاختيار مستقبلًا.



وقالت مي كساب في لقاء خاص مع صدى البلد: «مش بخاف من الحسد على أولادي، لكن عدم ظهورهم لأنهم لسه صغيرين، ولما يكبروا هما يختاروا. مش عايزة أعمل عليهم ضغط دلوقتي في موضوع الشهرة».



وأوضحت أنها تحرص على الفصل بين حياتها الفنية وحياتها الأسرية، مشيرة إلى أن الأطفال من حقهم أن يعيشوا طفولتهم بعيدًا عن الأضواء، حتى يكون قرار الظهور في المجال العام نابعًا من رغبتهم الشخصية.



على جانب آخر، تشارك مي كساب في بطولة مسلسل نون النسوة، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، ويتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي في إطار درامي مشوق.



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.



ومن المتوقع أن يشهد مسلسل "نون النسوة" تفاعلًا واسعًا مع انطلاق عرضه، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب الطابع الاجتماعي القريب من واقع الشارع المصري.



https://youtu.be/jPHIJgk9mC0?si=MAlX5eoUr7i_Ww7Q