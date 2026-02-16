كاميليا تكشف الأسرار.. قصة زواجها المبكر وتأثير الأمومة على خططها الفنية

كشفت المطربة كاميليا عن لحظات مهمة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أن انطلاقتها الأولى على المسرح كانت بمشاركة النجم العراقي كاظم الساهر، وهو الذي لم يكن يفضل مشاركة أي فنان في حفلاته حينها، إلا أنه استثناها ورحب بوجودها، ليقدما معًا حفلاً استثنائيًا كامل العدد.

وتحدثت كاميليا خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، عن خططها للعودة للساحة الفنية منذ نحو ثماني سنوات، لكنها توقفت بسبب مفاجأة حملها بابنها الوحيد، والذي جاء بعد 18 عامًا من الزواج، مما غيّر مسار حياتها الشخصية والفنية.

وعن فترة تأخر الإنجاب، أكدت كاميليا أن الضغوط كانت كبيرة، حيث حاول البعض إقناع زوجها بالزواج مرة أخرى، لكنه تمسك بها ورفض الفكرة تمامًا، مؤكدًا أن القرار بيد الله ولن يتخلى عنها.

كما كشفت عن زواجها المبكر في سن 16 عامًا، مشيرة إلى أنه جاء هروبًا من القيود الأسرية الصارمة، خاصة مع طبيعة عملها الفني التي تتطلب السفر المتكرر بين المنصورة والقاهرة وتأخر البروفات، معتبرة أن الزواج كان الخيار الذي سمح لها بالاستمرار في مشوارها الغنائي وتحقيق طموحاتها الفنية.