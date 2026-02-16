قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
كاميليا تكشف الأسرار.. قصة زواجها المبكر وتأثير الأمومة على خططها الفنية

كاميليا
كاميليا
رنا عبد الرحمن

كشفت المطربة كاميليا عن لحظات مهمة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أن انطلاقتها الأولى على المسرح كانت بمشاركة النجم العراقي كاظم الساهر، وهو الذي لم يكن يفضل مشاركة أي فنان في حفلاته حينها، إلا أنه استثناها ورحب بوجودها، ليقدما معًا حفلاً استثنائيًا كامل العدد.

وتحدثت كاميليا خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، عن خططها للعودة للساحة الفنية منذ نحو ثماني سنوات، لكنها توقفت بسبب مفاجأة حملها بابنها الوحيد، والذي جاء بعد 18 عامًا من الزواج، مما غيّر مسار حياتها الشخصية والفنية.

وعن فترة تأخر الإنجاب، أكدت كاميليا أن الضغوط كانت كبيرة، حيث حاول البعض إقناع زوجها بالزواج مرة أخرى، لكنه تمسك بها ورفض الفكرة تمامًا، مؤكدًا أن القرار بيد الله ولن يتخلى عنها.

كما كشفت عن زواجها المبكر في سن 16 عامًا، مشيرة إلى أنه جاء هروبًا من القيود الأسرية الصارمة، خاصة مع طبيعة عملها الفني التي تتطلب السفر المتكرر بين المنصورة والقاهرة وتأخر البروفات، معتبرة أن الزواج كان الخيار الذي سمح لها بالاستمرار في مشوارها الغنائي وتحقيق طموحاتها الفنية.

