الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن وفدها متجه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة، المقررة يومي 17 و18 فبراير، وسط ترقب مناقشة مسألة "هدنة الطاقة".

وأفاد مصدر غربي مطلع لوكالة "تاس" أن موضوع هدنة الطاقة سيكون على جدول الأعمال بلا شك، دون الكشف عن تفاصيل حول طبيعة الهدنة أو آليات تنفيذها المحتملة.

يذكر أن هذه الجولة تأتي بعد جولات سابقة عقدت في أبو ظبي، الأولى في 23 و24 يناير والثانية في 4 و5 فبراير، تحت صيغة ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية.

وترأس الجانب الروسي في الجولة الأولى إيغور كوستيوكوف، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بينما سيرأس الجولة الحالية مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.

ويعتبر ملف "هدنة الطاقة" ليس جديدًا على طاولة المفاوضات، إذ سبق أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 18 مارس 2025 عن اتفاق على وقف الضربات ضد المنشآت الحيوية للطاقة لمدة 30 يومًا، وهو ما أعرب عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تأييده علنًا.