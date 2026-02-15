قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
شباب بلوزداد واوتوهو الكونغولي يتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية
يودعان البطولة .. يانج أفريكانز يفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية المجرية: أوكرانيا تواصل منع إمدادات النفط الروسية إلى المجر

أ ش أ

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن خط أنابيب "دروجبا" النفطي جاهز تقنيا للتشغيل، لكن توقف تدفق النفط من روسيا إلى المجر يعود فقط إلى قرار سياسي من القيادة الأوكرانية.

وقال الوزير المجري في تعليقه على التقارير التي تفيد بتعليق إمدادات النفط إلى سلوفاكيا والمجر عبر الأراضي الأوكرانية:" خط أنابيب دروجبا لم يتضرر نتيجة الضربات الأخيرة" حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المحيطة بخط الأنابيب لا تعيق تشغيله. فهو جاهز تقنيا لاستئناف عمليات الإمداد. لذا، فإن الدافع وراء عرقلة تشغيله سياسي بحت".

وفي وقت سابق، اتهم سيارتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإصدار أوامر لأوكرانيا بمنع إمدادات النفط من روسيا إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا، بهدف خلق صعوبات للحكومة المجرية قبيل الانتخابات البرلمانية.

وكالة أنباء تاس الروسية وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو خط أنابيب دروجبا النفطي توقف تدفق النفط من روسيا إلى المجر القيادة الأوكرانية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

