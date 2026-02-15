الخارجية المجرية: أوكرانيا تواصل منع إمدادات النفط الروسية إلى المجر

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن خط أنابيب "دروجبا" النفطي جاهز تقنيا للتشغيل، لكن توقف تدفق النفط من روسيا إلى المجر يعود فقط إلى قرار سياسي من القيادة الأوكرانية.

وقال الوزير المجري في تعليقه على التقارير التي تفيد بتعليق إمدادات النفط إلى سلوفاكيا والمجر عبر الأراضي الأوكرانية:" خط أنابيب دروجبا لم يتضرر نتيجة الضربات الأخيرة" حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المحيطة بخط الأنابيب لا تعيق تشغيله. فهو جاهز تقنيا لاستئناف عمليات الإمداد. لذا، فإن الدافع وراء عرقلة تشغيله سياسي بحت".

وفي وقت سابق، اتهم سيارتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإصدار أوامر لأوكرانيا بمنع إمدادات النفط من روسيا إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا، بهدف خلق صعوبات للحكومة المجرية قبيل الانتخابات البرلمانية.