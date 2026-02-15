قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
ديني

هيئة كبار العلماء: الحياة الزوجية مبنية على المكارم وإظهار كل طرف أفضل ما لديه للآخر

محمد شحتة

ألقى الدكتور علي مهدي أمين سر هيئة كبار العلماء، محاضرة، بعنوان «مؤشرات الخطر في العلاقة الزوجية»، مؤكداً أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وأن الحفاظ على وَحدتها ينبع من أهمية تماسكها وترابطها. 

وأضاف علي مهدي، خلال محاضرة في دار الإفتاء المصرية، أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، كما جاء في قول الله- تعالى-: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

وأشار الدكتور علي مهدي، إلى أن هناك جناحين أساسيين لتماسك الأسرة، هما «المحبة» التي تتحقق بتوافق الآراء والتفاهم والرحمة والمودة، و«القدرة على التعامل مع الخلافات» دون إفراط في العقاب أو التشكيك. 

وأكد أن الحياة الزوجية مبنية على المكارم التي تدفع كل طرف لإظهار أفضل ما لديه للطرف الآخر، محذرًا في الوقت ذاته من عدة مؤشرات تهدِّد استقرار العلاقة الزوجية، كـ«الجفاف العاطفي، وغياب التعبير عن المشاعر» الذي يؤدي إلى فتور العلاقة، وتراكم الإحباط، و«ضرب المرأة» وهو سلوك مرفوض شرعًا وأخلاقًا، حيث قال النبي ﷺ: «لا يضربهن إلا لئيم»، و«انعدام الحوار والتواصل» الذي يفاقم سوء الفهم ويزيد الخلافات، و«عدم مراعاة الجانب النفسي للطرف الآخر»؛ ما يزيد من التوتر ويضعف العلاقة.

كما تناول أمين سر هيئة كبار العلماء، مفسدات العلاقة الزوجية، والتي تتمثل في «التدخل السلبي من الأسرة في شؤون الزوجين، وإفشاء الأسرار الزوجية للآخرين»، إضافةً إلى «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي» التي قد تؤدي إلى مقارنة غير واقعية وانشغالا عاطفي وغيرة مفرطة وشكًّا زائدا يصل أحيانًا إلى فقدان الثقة.

ووجه الدكتور علي مهدي، مجموعة من النصائح والإرشادات للإصلاح الأسري، تضمنت «الرجوع إلى الله وتقوية الجانب الإيماني، والتواصي بالحق والصبر، واللجوء إلى العلماء والمتخصصين عند تعقد المشكلات، والواقعية في التوقعات، والمبادرة بالإصلاح والسعي الجاد لحل المشكلات بدل التهرب أو التأجيل».

دار الإفتاء هيئة كبار العلماء الأسرة الحياة الزوجية استقرار الأسرة

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

