عبد الفتاح تركي

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن .. يشهد سوق الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي، وسط ترقب من جانب المتعاملين في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة تسعير المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

ويأتي هذا الهدوء بعد فترة من التذبذب الملحوظ في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ما دفع الكثير من المستثمرين والمواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، إلى متابعة الأسعار بشكل لحظي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب، في ظل تغيرات سريعة يشهدها السوق.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة داخل مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7669 جنيهًا للشراء و7635 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 7030 جنيهًا للشراء و6999 جنيهًا للبيع.

فيما وصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، إلى 6710 جنيهات للشراء و6680 جنيهًا للبيع.

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5751 جنيهًا للشراء و5725 جنيهًا للبيع.

وبالنسبة لعيار 14، فقد بلغ سعره نحو 4473 جنيهًا للشراء و4453 جنيهًا للبيع.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 5042 دولارًا للشراء و5041.5 دولار للبيع، وذلك في ظل توقف التداولات العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، وهو ما ينعكس على حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلي في مصر خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب

وتعد الأسعار العالمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب محليًا، إلى جانب سعر صرف العملات وحجم العرض والطلب داخل السوق.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم نحو 53680 جنيهًا للشراء و53440 جنيهًا للبيع، ويعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار التي يفضلها المواطنون، نظرًا لسهولة تداوله وقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

المصنعية والدمغة في سوق الذهب

تختلف قيمة المصنعية والدمغة في مصر وفقًا لعدة عوامل، من بينها موقع محل الصاغة ونوع القطعة الذهبية، سواء كانت مشغولات أو سبائك، إضافة إلى مستوى التشطيب والتصميم.

وفيما يتعلق بالمصنعية، فقد جاءت التقديرات الآتية:

بالنسبة لعيار 21، تتراوح قيمة المصنعية والدمغة عادة بين 120 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وتختلف وفقًا لتصميم القطعة ومكان البيع.

أما عيار 18، فتكون المصنعية فيه أعلى نسبيًا، نظرًا لاعتماده على تصميمات أكثر دقة، حيث تتراوح بين 180 و350 جنيهًا للجرام.

وفيما يخص السبائك الذهبية، فهي الأقل من حيث المصنعية، إذ تبدأ من نحو 60 جنيهًا للجرام في حالة الأوزان الكبيرة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للراغبين في الاستثمار والادخار طويل الأجل.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تحركات السوق وتوقعات الفترة المقبلة

تشير حالة الاستقرار الحالية إلى ترقب واضح في السوق، خاصة مع توقف التداولات العالمية، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتغير مع عودة عمل البورصات الدولية، إذ من المتوقع أن تتحدد الاتجاهات القادمة وفقًا للتطورات الاقتصادية العالمية وحركة الدولار.

وينصح خبراء سوق الذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي قد تطرأ على السوق، سواء محليًا أو عالميًا، ما يؤثر على قرارات الشراء والاستثمار.

