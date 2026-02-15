الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

تبدأ الدولة تنفيذ حزمة اجتماعية موسعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التخفيف الفوري عن المواطنين، مع تركيز خاص على ملف الصحة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجه يوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

تدخل عاجل لإنهاء قوائم الانتظار



وتصدر قطاع الصحة أولويات الحزمة الجديدة، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية بصورة عاجلة، مع إعطاء أولوية مطلقة للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا سريعًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فترات الانتظار، وتخفيف المعاناة عن المرضى وأسرهم، وضمان سرعة إتاحة الخدمة العلاجية دون تأجيل.

وتم رصد 3 مليارات جنيه إضافية للإسراع بضم محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من أبريل المقبل، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بالمحافظة واحتياجها لتوسيع مظلة التغطية الصحية المنظمة والمستدامة.



40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، كشف الإعلامي أحمد موسى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 40 مليار جنيه لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لتحمّل المواطنين أعباء المرحلة الاقتصادية الماضية، وحرصًا على إعادة توجيه أي موارد متاحة لخدمتهم بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على إعداد مقترحات غير تقليدية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، مع التركيز على توسيع نطاق الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.

دفعة قوية لمشروعات «حياة كريمة»



وفي سياق دعم البنية الأساسية والخدمات في القرى، تم تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والطرق.

وتسعى الدولة من خلال هذه المخصصات إلى تسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق أثر تنموي ملموس في المحافظات المستهدفة.



دعم نقدي مباشر قبل رمضان والعيد

وتتضمن الحزمة صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية، على أن يتم الصرف على دفعتين: الأولى قبل شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر.

ويشمل الدعم 5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الدعم المباشر لمواجهة أعباء المعيشة.

تخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار

تعكس الحزمة الاجتماعية الجديدة توجهًا واضحًا نحو تحويل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء عبر تحسين الخدمات الصحية، أو تسريع المشروعات التنموية، أو تقديم دعم نقدي مباشر يخفف الضغوط المعيشية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح بوتيرة متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحد.