قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار
رنا عبد الرحمن

تبدأ الدولة تنفيذ حزمة اجتماعية موسعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التخفيف الفوري عن المواطنين، مع تركيز خاص على ملف الصحة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجه يوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

تدخل عاجل لإنهاء قوائم الانتظار


وتصدر قطاع الصحة أولويات الحزمة الجديدة، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية بصورة عاجلة، مع إعطاء أولوية مطلقة للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا سريعًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فترات الانتظار، وتخفيف المعاناة عن المرضى وأسرهم، وضمان سرعة إتاحة الخدمة العلاجية دون تأجيل.

وتم رصد 3 مليارات جنيه إضافية للإسراع بضم محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من أبريل المقبل، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بالمحافظة واحتياجها لتوسيع مظلة التغطية الصحية المنظمة والمستدامة.


40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، كشف الإعلامي أحمد موسى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 40 مليار جنيه لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لتحمّل المواطنين أعباء المرحلة الاقتصادية الماضية، وحرصًا على إعادة توجيه أي موارد متاحة لخدمتهم بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على إعداد مقترحات غير تقليدية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، مع التركيز على توسيع نطاق الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.

دفعة قوية لمشروعات «حياة كريمة»


وفي سياق دعم البنية الأساسية والخدمات في القرى، تم تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والطرق.

وتسعى الدولة من خلال هذه المخصصات إلى تسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق أثر تنموي ملموس في المحافظات المستهدفة.


دعم نقدي مباشر قبل رمضان والعيد

وتتضمن الحزمة صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية، على أن يتم الصرف على دفعتين: الأولى قبل شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر.

ويشمل الدعم 5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الدعم المباشر لمواجهة أعباء المعيشة.

تخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار

تعكس الحزمة الاجتماعية الجديدة توجهًا واضحًا نحو تحويل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء عبر تحسين الخدمات الصحية، أو تسريع المشروعات التنموية، أو تقديم دعم نقدي مباشر يخفف الضغوط المعيشية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح بوتيرة متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحد.

الصحة قوائم الانتظار السيسي مبادرة صدى البلد أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

الدكتور هشام ربيع: التحول الرقمي أعاد تشكيل العلاقات الزوجية وفرض تحديات جديدة على استقرار الأسرة

كلية القرآن الكريم بطنطا

مؤتمر دولي بجامعة الأزهر يعيد وصل علوم اللغة بالشريعة .. يوليو المقبل

صيام رمضان

هل تأخير قضاء الصيام عليه فدية؟.. الإفتاء توضح

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد