قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
وزير العمل يعتمد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز مزاياهم بالقانون
الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
قد إيه عظيم.. خالد الغندور يتغنى بجمهور الزمالك
بشاير رمضان.. الفئات المستحقة لمنح الحماية الاجتماعية 400 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم فاروق يرد على تكريم جماهير الزمالك له: تعجز الكلمات عن وصف هذا المشهد

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
علا محمد

رد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على جماهير النادي التي رفعت صورته ضمن عدة صورة لرموز الزمالك كنوع من التكريم لهم ، في مدرجات استاد هيئة قناة السويس لـ مؤازرة الفريق خلال مواجهته أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.


وكتب هيثم فاروق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اكس :"

ياله من تكريم .إنه التكريم الأجمل .ياله من تقدير إنه التقدير الأعظم تعجز الكلمات عن وصف هذا المشهد .
لقد بكيت .فعلآ بكيت من شدة الفرح والتأثر وتساقطت دموعى فرحآ بهذا المشهد وسعادة بهذا الإنتصار .ماأجمل أن تكون زملكاويآ .شكرآ جماهيز الزمالك ".


تحدّث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق عن نادي الزمالك وجمهور القلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس، عبر قناة أون سبورت: «جمهور الزمالك جيش من العاشقين للزمالك. وأنا قلت اليوم إنهم عمالين يعلوا الذوق قوي، ذوق التشجيع وذوق الحب وذوق الانتماء بشكل غير عادي».

وأضاف: «ولما تقول جمهور الزمالك في الظروف الصعبة دي، جمهور الزمالك اختصار لمعاني كثيرة، اختصار لمعنى الحب والعشق والانتماء والمساندة والدعم».

وأوضح: «الموقف صعب جدًا، جمهور الزمالك بيقدّم نفسه بشكل مختلف، بشكل كلنا بنقوله من زمان. نادي الزمالك تعرّض لرؤساء كتير، وكل رئيس عايز الناس تقول 'زمالك فلان'. هم مش فاهمين إن الناس ما بتشجعش فلان أبدًا، ولا رئيس نادي الزمالك حد شجعه، إحنا بنشجع نادي الزمالك».

هيثم فاروق نجم الزمالك السابق الزمالك صورة لرموز الزمالك كايزر تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

جانب من الجولة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع استكمال أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان

اجتماع وزير البترول مع قيادات الوزارة لإستكمال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

كميات إضافية من البوتاجاز للسوق.. وزارة البترول تعلن اكتمال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد