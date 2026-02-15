هيثم فاروق يرد على تكريم جماهير الزمالك له: تعجز الكلمات عن وصف هذا المشهد

رد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على جماهير النادي التي رفعت صورته ضمن عدة صورة لرموز الزمالك كنوع من التكريم لهم ، في مدرجات استاد هيئة قناة السويس لـ مؤازرة الفريق خلال مواجهته أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



وكتب هيثم فاروق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اكس :"

ياله من تكريم .إنه التكريم الأجمل .ياله من تقدير إنه التقدير الأعظم تعجز الكلمات عن وصف هذا المشهد .

لقد بكيت .فعلآ بكيت من شدة الفرح والتأثر وتساقطت دموعى فرحآ بهذا المشهد وسعادة بهذا الإنتصار .ماأجمل أن تكون زملكاويآ .شكرآ جماهيز الزمالك ".



تحدّث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق عن نادي الزمالك وجمهور القلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس، عبر قناة أون سبورت: «جمهور الزمالك جيش من العاشقين للزمالك. وأنا قلت اليوم إنهم عمالين يعلوا الذوق قوي، ذوق التشجيع وذوق الحب وذوق الانتماء بشكل غير عادي».

وأضاف: «ولما تقول جمهور الزمالك في الظروف الصعبة دي، جمهور الزمالك اختصار لمعاني كثيرة، اختصار لمعنى الحب والعشق والانتماء والمساندة والدعم».

وأوضح: «الموقف صعب جدًا، جمهور الزمالك بيقدّم نفسه بشكل مختلف، بشكل كلنا بنقوله من زمان. نادي الزمالك تعرّض لرؤساء كتير، وكل رئيس عايز الناس تقول 'زمالك فلان'. هم مش فاهمين إن الناس ما بتشجعش فلان أبدًا، ولا رئيس نادي الزمالك حد شجعه، إحنا بنشجع نادي الزمالك».