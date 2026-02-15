أيمن يونس: جمهور الزمالك جيش من العاشقين للقلعة البيضاء.. وبيقدم نفسه بشكل مختلف

تحدّث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق عن نادي الزمالك وجمهور القلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس، عبر قناة أون سبورت: «جمهور الزمالك جيش من العاشقين للزمالك. وأنا قلت اليوم إنهم عمالين يعلوا الذوق قوي، ذوق التشجيع وذوق الحب وذوق الانتماء بشكل غير عادي».

وأضاف: «ولما تقول جمهور الزمالك في الظروف الصعبة دي، جمهور الزمالك اختصار لمعاني كثيرة، اختصار لمعنى الحب والعشق والانتماء والمساندة والدعم».

وأوضح: «الموقف صعب جدًا، جمهور الزمالك بيقدّم نفسه بشكل مختلف، بشكل كلنا بنقوله من زمان. نادي الزمالك تعرّض لرؤساء كتير، وكل رئيس عايز الناس تقول 'زمالك فلان'. هم مش فاهمين إن الناس ما بتشجعش فلان أبدًا، ولا رئيس نادي الزمالك حد شجعه، إحنا بنشجع نادي الزمالك».

واستكمل: «أنا بشجع نادي الزمالك، بندعم أي واحد يقعد على الكرسي وبنسانده، لكن ما بنشجعش غير نادي الزمالك».

وأضاف: «والنهارده اللي بيعمله جمهور الزمالك لمساندة اللاعبين، واللي بيعملوه قدام اللاعبين لمساندة...».

وأشار: «أنا شفت كمان نجوم كتير راحوا الملعب، كلهم مساندة للزمالك، معمول من القلب للزمالك».

وختم قائلاً: «مفيش هدف، ما بنكسبش حاجة، إحنا أدينا للزمالك حياتنا والزمالك أدانا كل حاجة، أدانا احترام الناس وحب الناس والتزام الناس نحوّا».