تشكيل الأهلي المُتوقع أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا .. تعرّف عليه

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة رغم ضمان الأحمر التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يسعى الفريق لحسم صدارة المجموعة الثانية بشكل رسمي.

موقف الأهلي في المجموعة

يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا إلى جانب أندية الجيش الملكي، ويانج أفريكانز، وشبيبة القبائل. ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعدما نجح في تحقيق نتائج قوية خلال الجولات الماضية، ضمنت له العبور مبكرًا إلى الدور المقبل.

ورغم تأكد التأهل، يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل، لضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، وهو ما يمنحه أفضلية في قرعة الدور ربع النهائي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

جاء تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: كامويش.

هدف الأهلي من اللقاء

ويأمل الأهلي في استغلال عامل الأرض والجمهور على استاد القاهرة، لتقديم أداء قوي أمام الجيش الملكي، وإنهاء دور المجموعات بأفضل شكل ممكن قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية التي تتطلب جاهزية كاملة وتركيزًا عاليًا



