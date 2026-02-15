قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المُتوقع أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا .. تعرّف عليه

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة رغم ضمان الأحمر التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يسعى الفريق لحسم صدارة المجموعة الثانية بشكل رسمي.

موقف الأهلي في المجموعة

يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا إلى جانب أندية الجيش الملكي، ويانج أفريكانز، وشبيبة القبائل. ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعدما نجح في تحقيق نتائج قوية خلال الجولات الماضية، ضمنت له العبور مبكرًا إلى الدور المقبل.

ورغم تأكد التأهل، يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل، لضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، وهو ما يمنحه أفضلية في قرعة الدور ربع النهائي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

جاء تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: كامويش.

هدف الأهلي من اللقاء

ويأمل الأهلي في استغلال عامل الأرض والجمهور على استاد القاهرة، لتقديم أداء قوي أمام الجيش الملكي، وإنهاء دور المجموعات بأفضل شكل ممكن قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية التي تتطلب جاهزية كاملة وتركيزًا عاليًا


 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ترشيحاتنا

عروس المنوفية

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية

التكريم من وزارة التربية والتعليم

جنوب سيناء تحصد المركز الخامس جمهوريًا في مسابقة أوائل الثانوية العامة

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: تركيب 11 ألف متر إنترلوك بمركزي الخارجة والداخلة.. وتحرير 169 محضرا خلال حملة تموينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد