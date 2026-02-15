غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال إلى 9 شهداء، في استمرار لسياسة القتل والترويع والإبادة في غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، فلسطينيًا زاعمًا عبوره الخط الأصفر، فيما أُصيب ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم امرأة وطفلة، جراء إطلاق نار عشوائي استهدف خيام النازحين في وسط القطاع وشماله. وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جمع خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة في القطاع، بينما أوقفت منظمة أطباء بلا حدود الأنشطة الطبية المتعلقة بالحالات «غير الحرجة» في مستشفى كبير جنوب قطاع غزة، عقب تقارير من المرضى والموظفين عن وجود مسلحين داخل المنشأة.

وعلى غرار الأيام الماضية منذ وقف إطلاق النار، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة شمالًا، وخان يونس ورفح جنوبًا، تزامنًا مع تنفيذ عمليات نسف لما تبقّى من منازل سكنية شرق خان يونس.

وقالت مصادر طبية إن إطلاق النار العشوائي على خيام النازحين أسفر عن إصابة امرأة فلسطينية قرب الحي النمساوي جنوبي خان يونس، إضافة إلى إصابة طفلة برصاصة في الرأس، ورجل في وسط القطاع بمنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وبين يومي الخميس والسبت، استقبلت مستشفيات القطاع جثماني قتيلين، إضافة إلى 15 مصابًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، مضيفة أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة ارتفعت إلى 72 ألفًا و51 قتيلًا، و171 ألفًا و706 مصابين، مؤكدة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب نقص الإمكانات.