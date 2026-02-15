قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال إلى 9 شهداء، في استمرار لسياسة القتل والترويع والإبادة في غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، فلسطينيًا زاعمًا عبوره الخط الأصفر، فيما أُصيب ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم امرأة وطفلة، جراء إطلاق نار عشوائي استهدف خيام النازحين في وسط القطاع وشماله. وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جمع خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة في القطاع، بينما أوقفت منظمة أطباء بلا حدود الأنشطة الطبية المتعلقة بالحالات «غير الحرجة» في مستشفى كبير جنوب قطاع غزة، عقب تقارير من المرضى والموظفين عن وجود مسلحين داخل المنشأة.

وعلى غرار الأيام الماضية منذ وقف إطلاق النار، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة شمالًا، وخان يونس ورفح جنوبًا، تزامنًا مع تنفيذ عمليات نسف لما تبقّى من منازل سكنية شرق خان يونس.
وقالت مصادر طبية إن إطلاق النار العشوائي على خيام النازحين أسفر عن إصابة امرأة فلسطينية قرب الحي النمساوي جنوبي خان يونس، إضافة إلى إصابة طفلة برصاصة في الرأس، ورجل في وسط القطاع بمنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وبين يومي الخميس والسبت، استقبلت مستشفيات القطاع جثماني قتيلين، إضافة إلى 15 مصابًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، مضيفة أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة ارتفعت إلى 72 ألفًا و51 قتيلًا، و171 ألفًا و706 مصابين، مؤكدة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب نقص الإمكانات.

شهداء الإسرائيلية الغارات الاحتلال الخط الأصفر

