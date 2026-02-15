30 عامًا من الإبداع.. حمدي السطوحي: سيمبوزيوم أسوان منصة عالمية تواصل الإرث الحضاري المصري

صرّح المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة لمشروعات التنمية الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، بأن سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يحتفي هذا العام بانعقاد دورته الثلاثين، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل مسيرة فنية ممتدة أسهمت في تقديم أعمال نحتية متميزة، تواصل الإرث الحضاري والفني لمصر عبر العصور.

وأوضح السطوحي أن الدورة الحالية شهدت ارتفاع عدد الفنانين المشاركين بنسبة 25% مقارنة بالدورات السابقة، إلى جانب استكمال أعمال تطوير موقع السيمبوزيوم، بما يهيئ بيئة عمل ملائمة ومحفزة على الإبداع، ويسهم في تعزيز جودة الإنتاج الفني.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية جاءت نتيجة تكامل جهود الفنانين والمنظمين والداعمين، فضلًا عن التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، والشراكة الفعّالة مع محافظة أسوان، والدعم المستمر من وزير الثقافة.

وأكد أن الحفاظ على مكانة السيمبوزيوم واستمراره مسؤولية مشتركة، تتطلب مواصلة العمل بروح الالتزام والتطوير، بما يضمن أن تظل الدورات المقبلة إضافة حقيقية لمسيرة انطلقت عام 1996، ورسّخت مكانة أسوان كمنصة دولية لفن النحت.