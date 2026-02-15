قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
تحقيقات وملفات

الملك يعود لعرينه بثلاثية.. صلاح يستعيد البوصلة ويؤكد عودة النجوم في المواعيد الكبرى

محمد صلاح
محمد صلاح

عاد النجم المصري محمد صلاح ليخطف الأضواء في ملاعب إنجلترا بعدما قاد فريقه ليفربول لفوز عريض بثلاثية نظيفة على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون مساء أمس السبت ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026.. لكن الانتصار لم يكن عاديا في حسابات الجماهير المصرية إذ حمل توقيع الملك المصري بهدف أنهى صياماً تهديفيا محليا استمر 104 أيام كاملة.

دخل ليفربول اللقاء وعينه على حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 فافتتح الإنجليزي كورتس جونز التسجيل في الدقيقة 42 مانحا الريدز أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز المجري دومينيك سوبوسلاي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة متقنة من صلاح عكست جاهزيته الذهنية رغم غيابه الطويل عن هز الشباك محليا.

ثم جاءت اللحظة المنتظرة في الدقيقة 68 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول ليتقدم صلاح بثقة ويسدد الكرة في الشباك معلنا الهدف الثالث ومعلنا أيضا نهاية مرحلة من الضغط والترقب.

104 أيام من الانتظار .. وكسر العقدة

الهدف الذي سجله صلاح أمام برايتون هو الأول له في البطولات المحلية الإنجليزية منذ الأول من نوفمبر الماضي حين هز شباك أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومنذ ذلك التاريخ غاب التهديف المحلي عن قائد المنتخب المصري رغم مشاركاته المستمرة.

ورغم أنه سجل هدفا قاريا أمام كاراباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا يوم 28 يناير فإن صيامه في المسابقات المحلية ظل حديث الصحافة الإنجليزية وجماهير ليفربول خاصة في ظل مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 وهو ما أثر على استمراريته البدنية والفنية مع ناديه.

صلاح بين الضغوط والرسائل

بعيدا عن الأرقام يحمل هدف صلاح أمام برايتون دلالة معنوية مهمة فالنجم المصري واجه في الأسابيع الأخيرة تكهنات عديدة حول مستقبله مع ليفربول إلى جانب انتقادات تتعلق بتراجع معدله التهديفي.

غير أن رده جاء عملياً داخل المستطيل الأخضر من خلال صناعة هدف تسجيل آخر والمساهمة المباشرة في تأهل فريقه.

هذا الأداء يعكس خبرة لاعب يعرف كيف يدير فترات الجفاف التهديفي دون أن يفقد تأثيره فحتى في غيابه عن التسجيل ظل صلاح عنصرا حاسما في بناء الهجمات وصناعة الفرص وهو ما تؤكده أرقامه هذا الموسم.

أرقام تؤكد القيمة

بحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت شارك صلاح في 27 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة وهي أرقام قد لا تبدو استثنائية مقارنة بذروة توهجه في مواسم سابقة لكنها تعكس استمرار مساهمته الفعالة في المنظومة الهجومية للفريق.

ومع دخول ليفربول مراحل الحسم في البطولات المحلية والأوروبية تبدو عودة صلاح إلى التسجيل محليا بمثابة دفعة قوية للفريق خاصة أن المنافسة على الألقاب تتطلب جاهزية نجوم الصف الأول.

التأهل خطوة .. والطموح أكبر

بفوزه بثلاثية نظيفة حجز ليفربول مقعده في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي مؤكداً رغبته في المنافسة الجادة على اللقب هذا الموسم.

أما صلاح فقد بعث برسالة واضحة مفادها أن فترات الصمت لا تعني النهاية وأن الملك المصري لا يزال قادرا على الحسم في اللحظات المهمة.

الجماهير المصرية التي تابعت اللقاء بترقب رأت في الهدف أكثر من مجرد كرة سكنت الشباك رأته استعادة للثقة وتجديداً للعهد بين لاعب صنع مجده في الملاعب الأوروبية ووطن ينتظر منه دائماً المزيد.

وبين ضغوط الانتقادات وتحديات الموسم الطويل يثبت محمد صلاح مرة جديدة أن الكبار قد يتأخرون لكنهم لا يغيبون.

محمد صلاح ملاعب إنجلترا ليفربول برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي سوبوسلاي

