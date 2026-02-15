قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام

"أنطونيو جوتيريش"
"أنطونيو جوتيريش"
أ ش أ

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن الاتحاد الأفريقي يمثل "منارة للتعددية"، في عالم يعج بالانقسام وانعدام الثقة، مذكرا بأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بلغ آفاقا جديدة على مدى العقد الماضي.

جاء ذلك في كلمة جوتيريش أمام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بأثيوبيا، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

و قال "جوتيريش" إن الأمم المتحدة تشرفت بدعم أولويات الاتحاد الأفريقي، بدءا من مبادرة إسكات البنادق، مرورا بالوكالة الأفريقية للعمل الإنساني، وصولا إلى تعزيز التحولات السياسية الشاملة.

وأشار إلى أن غياب المقاعد الأفريقية الدائمة في مجلس الأمن أمر لا يُبرر، مضيفا: "نحن في عام 2026، وليس عام 1946..عندما تُطرح القرارات المتعلقة بأفريقيا والعالم، يجب أن تكون أفريقيا حاضرة".

وحدد أمين عام الأمم المتحدة ثلاثة مجالات رئيسية للتركيز عليها عند النظر إلى المستقبل، وهي السلام والعمل الاقتصادي والعمل المناخي، وأشار إلى عدد من المناطق التي تشهد صراعات في القارة ومنها السودان حيث جدد التأكيد على أنه يجب على الأطراف الالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة بقيادة سودانية.

وعن العمل الاقتصادي، حذر "جوتيريش" من أن أفريقيا تخسر سنويا مبالغ أكبر لخدمة الديون أو بفعل التدفقات المالية غير المشروعة مقارنة بما تتلقاه من مساعدات، مجددا الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي لضمان أن يكون للدول النامية صوت مسموع ومشاركة حقيقية في صنع القرار.

وعن العمل المناخي، قال "جوتيريش" إن أفريقيا لم تساهم إلا بنسبة ضئيلة في أزمة المناخ، لكنها تواجه اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من المتوسط.. مؤكدا أن أفريقيا يمكن أن تصبح قوة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، داعيا إلى أن "يستفيد شعب أفريقيا من مواردها".

وحث على مواصلة العمل على تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في أفريقيا والعالم أجمع.

وحول انتهاء فترة منصب الأمين العام "جوتيريش" آخر العام الحالي، قال ، في ختام كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي، : "البعض يصف وجودي هنا اليوم بأنه وداع، لكن هذا غير صحيح.. أؤكد أنه حتى اللحظة الأخيرة من ولايتي ستظل أفريقيا الأولوية الأولى للأمم المتحدة في كل أنشطتها.. والشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ستكون أعمق شراكة استراتيجية بيننا.. بعد 31 ديسمبر، أؤكد لكم أن أفريقيا ستظل دائما في صميم اهتماماتي وتضامني النشط أينما كنت وكان عملي".

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش.. اليوم

بمشاركة الأزهر .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل موسى و آل مسلم بقرية الترامسة في قنا

بمشاركة الأزهر .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل موسى و آل مسلم بقرية الترامسة في قنا

الأوقاف

وزارة الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم بالديوان العام معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع التضامن

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد