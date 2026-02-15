الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن الاتحاد الأفريقي يمثل "منارة للتعددية"، في عالم يعج بالانقسام وانعدام الثقة، مذكرا بأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بلغ آفاقا جديدة على مدى العقد الماضي.

جاء ذلك في كلمة جوتيريش أمام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بأثيوبيا، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

و قال "جوتيريش" إن الأمم المتحدة تشرفت بدعم أولويات الاتحاد الأفريقي، بدءا من مبادرة إسكات البنادق، مرورا بالوكالة الأفريقية للعمل الإنساني، وصولا إلى تعزيز التحولات السياسية الشاملة.

وأشار إلى أن غياب المقاعد الأفريقية الدائمة في مجلس الأمن أمر لا يُبرر، مضيفا: "نحن في عام 2026، وليس عام 1946..عندما تُطرح القرارات المتعلقة بأفريقيا والعالم، يجب أن تكون أفريقيا حاضرة".

وحدد أمين عام الأمم المتحدة ثلاثة مجالات رئيسية للتركيز عليها عند النظر إلى المستقبل، وهي السلام والعمل الاقتصادي والعمل المناخي، وأشار إلى عدد من المناطق التي تشهد صراعات في القارة ومنها السودان حيث جدد التأكيد على أنه يجب على الأطراف الالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة بقيادة سودانية.

وعن العمل الاقتصادي، حذر "جوتيريش" من أن أفريقيا تخسر سنويا مبالغ أكبر لخدمة الديون أو بفعل التدفقات المالية غير المشروعة مقارنة بما تتلقاه من مساعدات، مجددا الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي لضمان أن يكون للدول النامية صوت مسموع ومشاركة حقيقية في صنع القرار.

وعن العمل المناخي، قال "جوتيريش" إن أفريقيا لم تساهم إلا بنسبة ضئيلة في أزمة المناخ، لكنها تواجه اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من المتوسط.. مؤكدا أن أفريقيا يمكن أن تصبح قوة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، داعيا إلى أن "يستفيد شعب أفريقيا من مواردها".

وحث على مواصلة العمل على تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في أفريقيا والعالم أجمع.

وحول انتهاء فترة منصب الأمين العام "جوتيريش" آخر العام الحالي، قال ، في ختام كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي، : "البعض يصف وجودي هنا اليوم بأنه وداع، لكن هذا غير صحيح.. أؤكد أنه حتى اللحظة الأخيرة من ولايتي ستظل أفريقيا الأولوية الأولى للأمم المتحدة في كل أنشطتها.. والشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ستكون أعمق شراكة استراتيجية بيننا.. بعد 31 ديسمبر، أؤكد لكم أن أفريقيا ستظل دائما في صميم اهتماماتي وتضامني النشط أينما كنت وكان عملي".