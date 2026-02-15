صدارة تمنح الأفضلية أم وصافة تشعل القمة؟ حسابات معقدة ترسم مستقبل الأهلي الإفريقي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى ملعب القاهرة الدولي حيث يختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة قوية أمام الجيش الملكي في لقاء لا يحدد فقط هوية متصدر المجموعة بل يرسم كذلك ملامح الطريق المقبل في الأدوار الإقصائية.

ورغم أن الأهلي ضمن رسميا العبور إلى ربع النهائي فإن حسابات الصدارة تظل مفتوحة ومعها تتغير خريطة المنافسين المحتملين في الدور المقبل لتتحول مباراة الليلة من مواجهة شكلية إلى محطة استراتيجية تحدد شكل التحدي القادم.

لماذا الصدارة مهمة للأهلي؟

يدخل الأهلي الجولة الأخيرة وهو في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ويكفيه التعادل لضمان إنهاء الدور الأول في المركز الأول وهذه الأفضلية تمنحه ميزة نسبية في القرعة إذ سيواجه أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى بدلا من الاصطدام بأحد المتصدرين.

الصدارة هنا لا تعني فقط تفادي خصم قوي نسبيا بل تعني أيضا خوض مباراة الإياب في ربع النهائي على ملعبه وهي أفضلية تاريخيا تمنح المارد الأحمر دفعة معنوية كبيرة في المباريات الإقصائية.

السيناريو الأول: الأهلي متصدرا .. مواجهات من العيار الثقيل

في حال أنهى الأهلي مجموعته في المركز الأول فستضعه القرعة أمام أحد ثلاثة أندية قوية:

1- نهضة بركان

وصيف المجموعة الأولى خلف بيراميدز ويخوض موسمه الأول في دوري الأبطال بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي.

نهضة بركان ليس اسما غريبا على الساحة القارية فقد صنع مجده في كأس الكونفدرالية ويمتاز بتنظيم دفاعي وانضباط تكتيكي عالي ومواجهته تعني صداما مغاربيا بطابع خاص خاصة في ظل التقارب الفني بين الكرة المصرية والمغربية.

2- ماميلودي صن داونز

وصيف المجموعة الثالثة خلف الهلال السوداني وهو أحد أكثر الأندية التي سببت متاعب للأهلي في السنوات الأخيرة.

المواجهة بين الفريقين تحولت إلى كلاسيكو إفريقي مصغر خصوصا بعد إقصاء الفريق الجنوب إفريقي للأهلي في نصف نهائي النسخة الماضية ويمتاز صن داونز بالسرعة والضغط العالي والتحولات الهجومية السريعة ما يجعله خصمًا معقدا تكتيكيا.

3- الترجي الرياضي التونسي

وصيف المجموعة الرابعة خلف الملعب المالي ويمتلك الترجي خبرة تاريخية في البطولة ومواجهاته مع الأهلي دائمًا ما تحمل طابعا ثأريا وتكتيكيا خاصًا ورغم أن الكفة مالت في السنوات الأخيرة لصالح الأهلي في معظم المواجهات المباشرة فإن لقاء الفريقين يبقى مفتوحًا على كل الاحتمالات.

السيناريو الثاني: الأهلي وصيفا .. طريق أكثر تعقيدا

إذا تعثر الأهلي وأنهى المجموعة في المركز الثاني فإن حسابات القرعة ستضعه أمام أحد المتصدرين ما يعني صداما أكثر صعوبة على الورق.

1- بيراميدز

متصدر المجموعة الأولى وهى مواجهة مصرية خالصة في ربع النهائي ستكون حدثا استثنائيا وتحمل أبعادا فنية ونفسية كبيرة خاصة مع تطور بيراميدز القاري في المواسم الأخيرة.

2- الهلال السوداني

متصدر المجموعة الثالثة ويقدم الهلال موسما قويا ويتميز بصلابة دفاعية وتنظيم واضح ما يجعله خصمًا لا يستهان به خصوصا في مباريات الذهاب خارج الأرض.

3- الملعب المالي

متصدر المجموعة الرابعة وأحد مفاجآت النسخة الحالية ويمثل المدرسة الكروية لغرب إفريقيا التي تعتمد على القوة البدنية والسرعة ما قد يخلق تحديًا بدنيًا للأهلي.

من الأنسب للأهلي؟

من منظور فني بحت تبدو مواجهة نهضة بركان أقل تعقيدا مقارنة بصن داونز أو الترجي نظرا لحداثة تجربة الفريق المغربي في دوري الأبطال.

أما صن داونز فيبقى الخصم الأكثر إزعاجا تكتيكيا بينما تمثل مواجهة الترجي اختبارا للخبرة والذكاء في إدارة المواجهات الكبرى.

في حال إنهاء الأهلي وصيفا فإن مواجهة بيراميدز ستكون الأصعب جماهيريا وإعلاميا بينما قد تكون مواجهة الهلال أو الملعب المالي أقل ضغطا من حيث الأجواء لكنها لا تقل صعوبة فنية.

وما يميز الأهلي في هذه المرحلة هو خبرته العميقة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا فالفريق يعرف جيدا كيف يتعامل مع ضغط المباريات الكبرى وكيف يدير لقاءي الذهاب والإياب بحسابات دقيقة.

لكن النسخة الحالية من البطولة تبدو أكثر توازنًا من أي وقت مضى مع صعود مدارس كروية مختلفة وتطور واضح في أداء الأندية خارج شمال إفريقيا.

