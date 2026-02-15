هشام حنفي يصدم جماهير الأهلي بشأن تجديد عقد نجم الفريق

كشف هشام حنفى لاعب الأهلي السابق تفاصيل قرار المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بالرحيل عن القلعة الحمراء، بانتهاء عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه علي فيس بوك “اليو ديانج للأهلي: محدش يكلمني تاني في التجديد.. عندي عرض بـ 225 مليوناً”

الأهلي يستعد لمواجهة الجيش الملكي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي.