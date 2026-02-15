المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري بجامعة العاصمة

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور د.السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، إلى جانب عدد من السادة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر جامعة العاصمة (حلوان سابقًا).

وفي مستهل الاجتماع، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة العاصمة على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الجامعات في قطاع شئون التعليم والطلاب، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب.

كما توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق؛ تقديرًا لما بذله من جهود في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهنأ المجلس د.عبد العزيز قنصوة لثقة القيادة السياسية وتكليفه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق ومزيدًا من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة.

ثم قدم د.مصطفى رفعت التهنئة إلى د.يحيى زكريا بمناسبة تولي سيادته رئاسة جامعة كفر الشيخ، كما هنأ د.رجب كامل لتكليفه بالإشراف على قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة الوادي الجديد، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

ناقش المجلس العرض الذي قدمه د.عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بـالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن ما تم تنفيذه لإدراج المحاور الستة للخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي لمجابهة الانحرافات السلوكية الدخيلة على المجتمع المصري، وذلك على موقع تسجيل الأنشطة الطلابية؛ بهدف متابعة مؤشرات الأداء وقياسها.

وأوضح العرض أن المنصة تعد الصورة المؤسسية للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، حيث يتم من خلالها إبراز إسهامات الجامعات في خدمة المجتمع، والتوعية بالقضايا القومية والمشكلات المجتمعية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن توثيق الأنشطة باعتبارها مرجعًا رسميًّا معتمدًا، وأداة لتقييم الأثر المجتمعي والتعليمي لهذه الأنشطة.

كما أوضح العرض أنه لمتابعة منصة الأنشطة، يمكن الدخول على الرابط التالي: https://studentact.scu.eg

كما تم استعراض الفيديو المعد من قبل مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بـالمجلس الأعلى للجامعات، والذي يوضح رؤية المجلس وجهود الجامعات في التصدي لظاهرة التنمر.

وخلال الاجتماع استعرض د.كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، عدة موضوعات، منها محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة لتنفيذ برامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وقد وافق المجلس على التنسيق لإطلاق البرنامج من خلال ملتقى يضم طلاب الجامعات المصرية، للتعريف بأهمية العمل التطوعي وطرق المشاركة فيه من خلال منصة إنسان.

كما أوصى المجلس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالتقدم لمسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية"، حيث تقدمت حتى الآن نحو 15 جامعة حكومية، و12 جامعة خاصة، وأربع جامعات أهلية، وقد تم إطلاق المسابقة وفتح الموقع الإلكتروني للتقديم في يناير 2026، على أن يغلق الموقع لاستلام الملفات في يوليو 2026، تمهيدًا للتحكيم وإعلان النتائج النهائية خلال شهر سبتمبر 2026.

كما وافق المجلس على اعتماد الخطة التنفيذية المتكاملة للعام 2026/2027 لوزارة التعليم العالي، الخاصة بالمحاور الستة للإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تقوم الجامعات بتنفيذها من خلال أنشطة توعوية تغطي كل محور من المحاور التالية: (محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور الاستثمار في الثروة البشرية، محور التعليم والتعلم، محور الحوكمة، محور تمكين المرأة، محور ضمان الحقوق الإنجابية.)

كما أحيط المجلس علمًا بما يلي:

• اعتزام جامعة الفيوم تنظيم الملتقى القمى الثانى عشر لمسابقة "الطالب والطالبة المثاليين" على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك الملتقى القمى الخامس "لسفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم" فى الفترة من 26- 30/4/2026.

• قيام جامعة مطروح باستضافة الملتقى الأول للجامعات الحدودية (ثقافى – فنى – رياضى – اجتماعى) خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2026 بمشاركة جامعات (مطروح – أسوان – الوادى الجديد – الغردقة – البحر الأحمر – العريش) .

• موافقة جامعة الإسكندرية على مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب بالجامعة.

كما وافق المجلس على مقترح رئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بتشكيل لجنة مركزية عليا لمراكز الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، تضم في عضويتها السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب في جامعات (الفيوم، وبني سويف، والزقازيق)، بالإضافة إلى رئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وأمين لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية.

وأوصى المجلس السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بتكثيف المشاركة في الفعاليات والأنشطة، وتنظيم مسابقات ثقافية وفنية، بالإضافة إلى الترويج للبرامج التطوعية من خلال المشاركة في قوافل ثقافية متنقلة تصل إلى القرى والمناطق النائية، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما اعتمد المجلس النموذج المعد من قبل الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب للتقرير الشهري الذي ستقدمه الجامعات للمجلس الأعلى للجامعات، لقياس الأثر في جميع أنشطة التوعية بالظواهر المجتمعية الجديدة.

وأكد المجلس ضرورة توعية طلاب كليات الجامعات المصرية بالمشاركة في الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية (ESSE)، والذي أطلق في نسخته الثالثة اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، ويستهدف الاستبيان طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات المصرية، بهدف قياس جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، لدعم تطوير التعليم الجامعي وفقًا للمعايير العالمية للجودة والاعتماد، ويمكن الاطلاع والمشاركة عبر الرابط:

https://esse.scu.eg