هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة

أكد مصدر مسؤول داخل ديوان عام المحافظة أن اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جمع متعلقاته مساء أمس السبت، وغادر ديوان عام المحافظة قبل ساعات من إعلان حركة المحافظين.



وأضاف المصدر أن محافظ أسيوط حرص، قبل مغادرته، على وداع الموظفين، حيث قام بجولة داخل مكاتب الديوان لتقديم الشكر لهم وتوديعهم، ثم غادر متجها إلى محافظة القاهرة.



وأشار المصدر إلى أن اللواء الدكتور هشام أبو النصر كان قد أجرى آخر جولاته الميدانية قبل يومين، بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، إلى جانب تفقد المركز التكنولوجي التابع للغرفة، في إطار متابعة الاستعدادات الخدمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.