جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
بالصور

رنا عصمت

نشرت الفنانة جومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام احتفالا بعيد الحب.

تفاصيل إطلالة جومانا مراد..

 

وتألقت جومانا، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون الأسود و نسقت وردة حمراء.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز جومانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
May be an image of one or more people and people smiling

احداث مسلسل اللون الأزرق

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد النجمة جومانا مراد شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر مع زوجها «أدهم» وطفلها «حمزة»، بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ. ومع العودة، تواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء سعيها لاستكمال رحلة علاج طفلها المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط النفسية والمهنية التي تعيشها «آمنة»، بالتوازي مع هواجس حلم متكرر ينذر باقتراب رحيلها، ومخاوفها العميقة من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب جومانا مراد صور جومانا مراد إطلالة جومانا مراد

