جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

نشرت الفنانة جومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام احتفالا بعيد الحب.

تفاصيل إطلالة جومانا مراد..

وتألقت جومانا، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون الأسود و نسقت وردة حمراء.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز جومانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

احداث مسلسل اللون الأزرق

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد النجمة جومانا مراد شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر مع زوجها «أدهم» وطفلها «حمزة»، بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ. ومع العودة، تواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء سعيها لاستكمال رحلة علاج طفلها المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط النفسية والمهنية التي تعيشها «آمنة»، بالتوازي مع هواجس حلم متكرر ينذر باقتراب رحيلها، ومخاوفها العميقة من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.