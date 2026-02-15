قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

القوات الروسية تدمر 68 طائرة أوكرانية مسيرة

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية - إنه "تم تدمير الطائرات فوق بحر آزوف، وأراضي إقليم كراسنودار وجمهورية القرم، ومقاطعتي كورسك، وستافروبول، وفوق البحر الأسود".

في سياق متصل، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأحد، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "المركز"، أن القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر فبراير الحالي، رغم الظروف الجوية القاسية.

وأضاف غيراسيموف أن أعنف المعارك تدور في منطقة سيطرة مجموعة قوات "المركز"، التي تتقدم باتجاه بلدة دوبروبوليه.

وأشار إلى أن قوات تجمع "المركز تنفذ عمليات للسيطرة على بلدتي نوفوبافلوفكا ونوفوبودغورني.

في سياق آخر، أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن القيادة الأوكرانية في مقاطعة سومي، زادت من عدد الجنود "غير المتحمسين" في مواقعهم عبر تقليص فترات التدريب.

ووفقًا لمصدر الوكالة، فإن تقليص فترة التدريب القتالي سمح بزيادة عدد الجنود، إلا أن دوافعهم "تثير تساؤلات جدية".

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": "مع ذلك، فإن دوافعهم ومعنوياتهم محل شك كبير، ولهذا السبب تم تكثيف عمل وحدات جهاز الشرطة العسكرية".

