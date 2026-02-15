قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرعاية الصحية تتعاون مع البنك الدولي لتعزيز مهارات العاملين

عبدالصمد ماهر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد الطبي، وذلك بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

 يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير منظومة الإمداد الطبي وتعزيز كفاءتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية،

وأوضح بيان الهيئة انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام متتالية خلال فبراير الجاري بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، والدكتورة مها ونيس، أخصائي أول الصحة بالبنك الدولي، إلى جانب مسئولي الإمداد بفرعي الهيئة بمحافظتي أسوان والأقصر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن البرنامج التدريبي يمثل أحد الركائز الأساسية ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر العاملة في منظومة الإمداد الطبي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية داخل منشآت الهيئة.

البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات العاملين 

وأوضح السبكي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في مجالات التنبؤ بالاحتياجات الطبية، والاحتساب الدقيق، وإعداد وتطوير خطط الإمداد، بما يسهم في تحسين إدارة المخزون وضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاور نظرية وتطبيقية متقدمة في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، شملت المفاهيم الأساسية، والفروق بين التنبؤ والاحتساب، وأهمية جودة البيانات في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تدريبات عملية على تحليل البيانات واحتساب الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطط الإمداد وفق سيناريوهات واقعية تحاكي التحديات التشغيلية.
كما تناول البرنامج استعراض أبرز التحديات التشغيلية واللوجستية، والفجوات المؤسسية والفنية، مع عرض أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخزون ومؤشرات الأداء، وحلول المشكلات العملية، إضافة إلى إبراز دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في دعم منظومة اللوجستيات وتحقيق التكامل مع الأنظمة الرقمية الأخرى، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة.

وثمّن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشراكة مع البنك الدولي، ودعم الصندوق الإنمائي للمملكة المتحدة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد الصحية، بما يدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية، خاصة بمحافظات الصعيد.

واختتم السبكي بالتأكيد على أن تطوير منظومة الإمداد الطبي والتحول إلى النظم الذكية والرقمية يمثلان محورًا استراتيجيًا في عمل الهيئة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وضمان تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل على أسس مستدامة.

