الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة».. الرعاية الصحية تطلق فعالية علمية متخصصة للكوادر

حملة التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة
حملة التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة
عبدالصمد ماهر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعالية علمية متخصصة للكوادر الطبية ضمن حملة التوعية والكشف المبكر عن مرض تعفّن الدم (Sepsis)، تحت شعار "التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة"، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار اهتمام الهيئة بدعم التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية التابعة لها.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي الطبي بأهمية الاكتشاف المبكر لتعفّن الدم، كونه أحد أخطر الحالات الطبية التي تتطلب سرعة التدخل، من خلال استعراض أحدث المفاهيم العلمية والبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة عالميًا، مع التركيز على الساعة الأولى الحرجة في تقديم الرعاية، والدور الفاعل للفرق الطبية متعددة التخصصات في تحسين جودة الرعاية وتقليل المضاعفات.

رفع مستوى مهارات مقدمي الرعاية الصحية

وشهدت الفعالية مشاركة نشطة من فروع الهيئة بمحافظات إقليم القناة "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، شملت فرق العناية المركزة والطوارئ، وأطباء وممرضي وفنيي المعامل، وأخصائيي الميكروبيولوجي، إلى جانب فرق مكافحة العدوى، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات العلمية وورش العمل التطبيقية بمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين، بما يسهم في رفع مستوى مهارات مقدمي الرعاية الصحية وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "تأتي هذه الفعالية في إطار رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز قدرات الكوادر الطبية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة التدخل في الحالات الحرجة بما يعزز السلامة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر".

وأضاف: "نحن ملتزمون باستثمار كل خبراتنا ومعرفتنا لنقل أفضل الممارسات العلمية والعملية لكوادرنا الطبية، وتوطين أحدث أساليب التشخيص والعلاج داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة".

وأوضحت الهيئة أن الفعالية أشرفت عليها لجنة علمية رفيعة المستوى، تضم كل من: الدكتور أحمد مختار، أستاذ التخدير والعناية المركزة كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عادل محمد الأنصاري، أستاذ طب الحالات الحرجة ورئيس وحدة العناية المركزة القلبية أكاديمية جراحة القلب كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة منى واصف، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية ورئيس معمل الميكروبيولوجي الإكلينيكي قسم مكافحة العدوى مستشفى شفاء الأورمان للأورام ومستشفى أهل مصر للحروق، والدكتورة منى محيي الدين، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية واستشاري مكافحة العدوى وعضو لجنة ترشيد استخدام المضادات الحيوية (ASP) بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الفعاليات العلمية تمثل جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية واستمرارية رفع كفاءة الأداء الطبي داخل منشآت الهيئة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز السلامة الطبية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للبحوث والتطوير والإدارة المختصة بالفعاليات والهوية البصرية أشرفت على تنظيم الفعالية بشكل يضمن تكامل محتواها العلمي والتطبيقي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الفعاليات تسهم في بناء قدرات الكوادر الطبية ونشر المعرفة، وتضمن تعزيز ثقافة الجودة والسلامة داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى دعم برامج التدريب المستمر والتطوير المهني، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات الصحية وتقديم رعاية متقدمة وآمنة لجميع المواطنين.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرارها في تنفيذ سلسلة من الفعاليات العلمية المتخصصة التي تعزز قدرات الكوادر الطبية، وتدعم استدامة التميز في الأداء الطبي، وتساهم في توطين أفضل الممارسات الدولية داخل منشآت الهيئة، بما يواكب أحدث التطورات العلمية ويحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تعفّن الدم التوقيت الصحيح ينقذ حياة الكوادر الطبية العناية المركزة الطوارئ المعامل التشخيص والعلاج

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

رصف طريق
الأزرار والشاشات
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
