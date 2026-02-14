قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
أخبار العالم

زيلينسكي: هجوم روسي واسع جديد خلال يوم أو يومين

قسم الخارجي

توقع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، هجوم روسي واسع جديد قد يحدث خلال يوم أو يومين، مشيرا إلى أن كل منشآت الطاقة في البلاد تضررت من روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الأسلحة تتطور بسرعة تفوق القرارات السياسية، مضيفا أن أوكرانيا ستنتج ما يكفي من الطائرات المسيّرة الاعتراضية حتى يصبح استخدام طائرات "شاهد" المسيّرة عديم الجدوى.

وأكد زيلينسكي أنه يجب إيقاف النظام الإيراني على الفور.

والتقى الرئيس الأوكراني ولي العهد الإيراني رضا بهلوي خلال زيارته لمدينة ميونيخ الألمانية ، مطالباً بإنهاء الأنظمة الديكتاتورية.

وقال زيلينسكي في بيان: "تدعم أوكرانيا الشعب الإيراني في نضاله من أجل مستقبله، ونعرب عن تعاطفنا مع جميع ضحايا النظام الإيراني".

وأضاف: "خلال محادثتنا، ركزنا على الوضع في إيران والمجالات التي يحتاج فيها الشعب الإيراني إلى الدعم. وناقشنا أهمية تشديد العقوبات على النظام الإيراني وأي أنظمة ديكتاتورية أخرى".

وفي بيانه، أشاد زيلينسكي أيضاً باتفاقيات التعاون الروسي الإيراني، والتي تشمل تبادل الموارد وتطوير المعدات العسكرية.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني: انضمام أول إيرباص A350-900 لأسطول مصر للطيران تعزز التنافسية

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية

مترو الأنفاق

استاذ بهندسة القاهرة يكشف تفاصيل المرحلة الثانية بالخط الرابع لمترو الأنفاق

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

