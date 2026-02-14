زيلينسكي: هجوم روسي واسع جديد خلال يوم أو يومين

توقع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، هجوم روسي واسع جديد قد يحدث خلال يوم أو يومين، مشيرا إلى أن كل منشآت الطاقة في البلاد تضررت من روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الأسلحة تتطور بسرعة تفوق القرارات السياسية، مضيفا أن أوكرانيا ستنتج ما يكفي من الطائرات المسيّرة الاعتراضية حتى يصبح استخدام طائرات "شاهد" المسيّرة عديم الجدوى.

وأكد زيلينسكي أنه يجب إيقاف النظام الإيراني على الفور.

والتقى الرئيس الأوكراني ولي العهد الإيراني رضا بهلوي خلال زيارته لمدينة ميونيخ الألمانية ، مطالباً بإنهاء الأنظمة الديكتاتورية.

وقال زيلينسكي في بيان: "تدعم أوكرانيا الشعب الإيراني في نضاله من أجل مستقبله، ونعرب عن تعاطفنا مع جميع ضحايا النظام الإيراني".

وأضاف: "خلال محادثتنا، ركزنا على الوضع في إيران والمجالات التي يحتاج فيها الشعب الإيراني إلى الدعم. وناقشنا أهمية تشديد العقوبات على النظام الإيراني وأي أنظمة ديكتاتورية أخرى".

وفي بيانه، أشاد زيلينسكي أيضاً باتفاقيات التعاون الروسي الإيراني، والتي تشمل تبادل الموارد وتطوير المعدات العسكرية.